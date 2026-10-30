மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் 30/10/2026

ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
கோயில்
* ஐப்பசி 2வது வெள்ளியை முன்னிட்டு சுவாமிக்கு அதிகார தோரணை அலங்காரம்: முனியாண்டி சுவாமி கோயில், யூனியன் வங்கி காலனி 4வது தெரு, விளாங்குடி, இரவு 7:00 மணி.
* ராகு கால சிறப்பு பூஜை: பாதாள குபேர பைரவர் கோயில், வடக்கு சித்திரை வீதி, மதுரை, காலை 10:30 மணி.
பக்தி சொற்பொழிவு
* தியானம், சத்சங்கம்: நிகழ்த்துபவர் – கோகுல்நாத், சித்தாஸ்ரமம், தெப்பக்குளம், மதுரை, ஏற்பாடு: வாழ்வியல் தியான மையம், காலை 7:15 மணி.
* திருக்குறள் : நிகழ்த்துபவர் – தயாபரன், திருவள்ளுவர் கழகம், வடக்காடி வீதி, மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
* விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம பாராயணம்: ராமகிருஷ்ண மடம், ரிசர்வ் லைன், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
பள்ளி, கல்லுாரி
* புற்றுநோய் விழிப்புணர்வை வலியுறுத்தி 82 மணி நேரம் இடைவிடாத தொடர் நீச்சல் உலக சாதனை: வேலம்மாள் குளோபல் பள்ளி நீச்சல் வளாகம், மதுரை, ஏற்பாடு: வேலம்மாள் நீச்சல் அகாடமி, வேலம்மாள் மருத்துவமனை, வேலம்மாள் குளோபல் பள்ளி, காலை 8:00 மணி முதல்.
பொது
* தேவர் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை: தேவர் சிலை, கோரிப்பாளையம், மதுரை, காலை 7:30 மணி முதல்.
* ஆதார் முகாம்: கலைஞர் நுாற்றாண்டு நுாலகம், மதுரை, ஏற்பாடு: தல்லாகுளம் தலைமை தபால் அலுவலகம், காலை 9:30 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை.
* புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்: காந்தி மியூசியம், மதுரை, தலைமை: மியூசிய செயலாளர் நந்தாராவ், முன்னிலை: காந்திய கல்வி ஆராய்ச்சி நிறுவன முதல்வர் தேவதாஸ், திண்டுக்கல், ஒட்டன்சத்திரம் பழனியாண்டவர் மகளிர் கலை அறிவியல் கல்லுாரி முதல்வர் வாசுகி, காலை 11:00 மணி.
கண்காட்சி
* சூத்ர சவுந்தர்யம் – கைத்தறி, கைவினை பொருட்கள் கண்காட்சி: காந்தி மியூசியம் மைதானம், மதுரை, ஏற்பாடு: ஸ்மார்ட் ஆர்ட், காலை 10:30 முதல் இரவு 9:00 மணி வரை.