மதுரை இன்றைய நிகழ்ச்சிகள் 31/10/2026

UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 07:14 PM
கோயில்
* சனிக்கிழமை சிறப்பு பூஜை: கிருஷ்ணன் கோயில், மந்தைத்திடல் வளாகம், கீழையூர், ஏற்பாடு: கீழையூர் யாதவ மகாசபை, மாலை 6:00 மணி.
* ராகு கால சிறப்பு பூஜை: பாதாள குபேர பைரவர் கோயில், வடக்கு சித்திரை வீதி, மதுரை, காலை 9:00 மணி.
பக்தி சொற்பொழிவு
* தியானம், சத்சங்கம்: நிகழ்த்துபவர் – கோகுல்நாத், சித்தாஸ்ரமம், தெப்பக்குளம், மதுரை, ஏற்பாடு: வாழ்வியல் தியான மையம், காலை 7:15 மணி.
* தாயுமானவர்: நிகழ்த்துபவர் – சுந்தர கண்ணன், மதுரைத் திருவள்ளுவர் கழகம், வடக்காடி வீதி, மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
* லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணம், விளக்கவுரை: நிகழ்த்துபவர் – சுவாமினி ப்ரசிதானந்த சரஸ்வதி, சுவாமி தத்வானந்தா ஆசிரமம், தபால்தந்தி நகர், மதுரை, காலை 7:00 மணி, பகவான் ரமணரின் ‘சத்தர்ஸனம்’ விளக்கவுரை, காலை 9:15 மணி.
* சொற்பொழிவு, கூட்டுப் பிரார்த்தனை: நிகழ்த்துபவர் – ஹரிதாஸ், நாமத்வார் பிரார்த்தனை மையம், இளங்கோ தெரு, அய்யர்பங்களா, மதுரை, இரவு 7:00 மணி.
பள்ளி, கல்லுாரி
* புற்றுநோய் விழிப்புணர்வை வலியுறுத்தி 82 மணி நேரம் இடைவிடாத தொடர் நீச்சல் உலக சாதனை: வேலம்மாள் குளோபல் பள்ளி நீச்சல் வளாகம், மதுரை, ஏற்பாடு: வேலம்மாள் நீச்சல் அகாடமி, வேலம்மாள் மருத்துவமனை, வேலம்மாள் குளோபல் பள்ளி, காலை 6:00 மணி முதல்.
* நன்னெறி ஆசிரியர் விருது, என்.சி.சி., பயிற்று ஆசிரியர்களுக்கு வீரமாராயம் விருது, தேசிய நல்லாசிரியர்களுக்கு பாராட்டு விழா: மங்கையர்க்கரசி கல்விக்குழும வளாகம், திண்டுக்கல் ரோடு, பரவை, மதுரை, தலைமை: அறக்கட்டளை தலைவர் அருணாசலம், சிறப்பு விருந்தினர்: உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், ஏற்பாடு: மதுரை இலக்கிய மன்றம், அருணாச்சலா கல்வி அறக்கட்டளை, மங்கையர்க்கரசி பொறியியல் கல்லுாரி, காலை 9:00 மணி.
* மாற்றுத்திறனாளிகள், துாய்மைப் பணியாளர்கள் நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் விழா: மனோகரா நடுநிலைப்பள்ளி, செல்லுார், மதுரை, தலைமை: துணை மேயர் நாகராஜன், சிறப்பு விருந்தினர்: எம்.எல்.ஏ., கல்லாணை, புனித மைக்கேல் கல்விக்குழும தலைவர் ஸ்டாலின் ஆரோக்கியராஜ், எம்.ஏ., நிறுவன குழும சேர்மன் அய்யங்காளை, ஏற்பாடு: இணைந்த கைகள் சமூக சேவகன் சங்கம், குறிஞ்சி மலர் அரிமா சங்கம், காலை 10:00 மணி.
பொது
* விலைவாசி உயர்வு, பெண் குழந்தை பாதுகாப்பின்மையை கண்டித்து தி.மு.க., மகளிர் அணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம்: பழங்காநத்தம், மதுரை, தலைமை: முன்னாள் எம்.பி., பவானி ராஜேந்திரன், பங்கேற்பு: நகர், வடக்கு, தெற்கு மாவட்ட மகளிர் அணி நிர்வாகிகள் உமா, ரேணுகா, நுார்ஜஹான், சரவண புவனேஸ்வரி, கிருத்திகா, பரிமளா, காலை 10:00 மணி.
* திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்த வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம்: பெத்தானியாபுரம், மதுரை, தலைமை: மாவட்ட தலைவர் கார்த்திகேயன், முன்னிலை: மாநில செயலாளர் மணிகண்டன், சிறப்புரை: நிறுவனத் தலைவர் மேகராஜ் பாண்டியன், பா.ஜ., மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன், ஹிந்து மக்கள் கட்சி மாவட்ட தலைவர் சோலை கண்ணன், ஹிந்து மகா சபா மாநில அமைப்பாளர் அண்ணாதுரை, பாரதிய ஹிந்து எழுச்சி முன்னணி நிறுவனத் தலைவர் பாண்டியன், ஏற்பாடு: பாரதிய ஹிந்து எழுச்சி இயக்கம், மாலை 4:00 மணி.
* ஆதார் முகாம்: கலைஞர் நுாற்றாண்டு நுாலகம், மதுரை, ஏற்பாடு: தல்லாகுளம் தலைமை தபால் அலுவலகம், காலை 9:30 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை.
* பாரதிதாசனின் ‘இசையமுது’ நுாலின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பான பேராசிரியர் ஆழ்வாரின் ‘நெக்டார் ஆப் மியூசிக்’ நுால் அறிமுக விழா: காந்தி மியூசியம், மதுரை, சிறப்பு விருந்தினர்: திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலை துணைவேந்தர் பிரபாகரன், ஆண்டிப்பட்டி தி லிட்டில் பிளவர் பள்ளிகள் தாளாளர் ஹென்றி அருளானந்தம், ஏற்பாடு: செந்தில் பதிப்பகம், ஆதித்தனார் கல்லுாரி முன்னாள் மாணவர்கள், காலை 10:00 மணி.
* மதுரை மாநகர மூத்த குடிமக்கள் பேரவை பொதுக்குழு கூட்டம்: பேரவை கட்டடம், விஸ்வநாதபுரம் மெயின் ரோடு, மதுரை, தலைமை: தலைவர் அருணாச்சலம், காலை 11:30 மணி.
* ஆலோசனை கூட்டம்: கிருஷ்ணன் கோயில், யூனியன் அலுவலகம் எதிரில், மேலுார், ஏற்பாடு: மேலுார் யாதவ மகாசபை, மாலை 6:00 மணி.
* யாதவ வரன்கள், பெற்றோர் சந்திப்பு கூட்டம்: மகாசபை கட்டடம், ஆனந்த் கண் மருத்துவமனை அருகே, புதுார், மதுரை, ஏற்பாடு: அழகர்நகர் யாதவ மகாசபை, காலை 10:00 மணி.
* சுசீ பைனான்ஸ் நிறுவனம் 35வது ஆண்டுவிழா: ஓட்டல் ஜி.ஆர்.டி., கிராண்ட், ரிங் ரோடு, மதுரை, சிறப்பு விருந்தினர்: மஹாவீர் பைனான்ஸ் மேலாண்மை இயக்குநர் தீபக் தகர், காலை 9:30 மணி.
* படிக்கட்டுகள் அமைப்பின் ஆண்டுவிழா, தீபாவளி கொண்டாட்டம்: பாண்டிய வேளாளர் மகால், மதுரை, தலைமை: தலைவர் மலைச்சாமி, சிறப்பு விருந்தினர்கள்: துணை மேயர் நாகராஜன், அரசு சட்டக்கல்லுாரி முதல்வர் குமரன், அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் சத்யா, டாக்டர் ரஜினிகாந்த், காலை 10:00 மணி.
கண்காட்சி
* சூத்ர சவுந்தர்யம் – கைத்தறி, கைவினை பொருட்கள் கண்காட்சி: காந்தி மியூசியம் மைதானம், கலெக்டர் அலுவலகம் ரோடு, தல்லாகுளம், மதுரை, ஏற்பாடு: ஸ்மார்ட் ஆர்ட், காலை 10:30 முதல் இரவு 9:00 மணி வரை.