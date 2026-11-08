மதுரை நாளைய நிகழ்ச்சிகள் 08/11/2026

ADDED : நவ 07, 2026 06:17 PM
கோயில்
* தீபாவளி தர்பார் காட்சி: மீனாட்சி அம்மன் கோயில், மதுரை, மீனாட்சிக்கு வைர கிரீடம், தங்க கவசம் அணிவித்தல், சுந்தரேஸ்வரருக்கு வைர பட்டை அணிவித்து ராஜ அலங்காரம், 16 வகை தீபாராதனை, காலை 7:00 முதல் 10:30 மணி வரை, மாலை 4:30 முதல் இரவு 7:00 மணி வரை.
* ஞாயிறு ஆராதனை: கிறிஸ்துவின் சபை, விசுவாசபுரி, மதுரை, காலை 10:00 மணி.
பக்தி சொற்பொழிவு
* தியானம், சத்சங்கம்: நிகழ்த்துபவர் – கோகுல்நாத், சித்தாஸ்ரமம், தெப்பக்குளம், மதுரை, ஏற்பாடு: வாழ்வியல் தியான மையம், காலை 7:15 மணி.
* தீபாவளியை முன்னிட்டு காளி பூஜை: ராமகிருஷ்ண மடம், ரிசர்வ் லைன், மதுரை, ஆரத்தி, சிறப்பு பூஜை, பஜனை, ஆரத்தி, மாலை 6:30 மணி.
* லலிதா சஹஸ்ரநாம பாராயணம், விளக்கவுரை: நிகழ்த்துபவர் – சுவாமினி ப்ரசிதானந்த சரஸ்வதி, சுவாமி தத்வானந்தா ஆசிரமம், தபால்தந்தி நகர், மதுரை, காலை 7:00 மணி, பகவான் ரமணரின் ‘சத்தர்ஸனம்’ விளக்கவுரை, காலை 9:15 மணி, சுவாமி சமானந்தரின் தாயுமானவர் சுவாமி பாடல்கள் விளக்கவுரை, இரவு 7:00 மணி.
* ஐப்பசி சுவாதி நட்சத்திரத்தை முன்னிட்டு அகண்ட மஹாமந்திர கீர்த்தனம், அபிஷேகம், கூட்டுப் பிரார்த்தனை: நாமத்வார் பிரார்த்தனை மையம், இளங்கோ தெரு, அய்யர்பங்களா, மதுரை, காலை 8:00 மணி.
பொது
* சுந்தர தீபாவளி விழா: சென்ஸ் – சுற்றுச்சூழல் தொண்டு மைய வளாகம், கோமதிபுரம் முதல் மெயின் ரோடு, மதுரை, தலைமை: தலைவர் பதி, முன்னிலை: அபயம் டிரஸ்ட் நிறுவனர் இந்திராபதி, சிறப்பு விருந்தினர்: கோமதிபுரம் குடியிருப்போர், ஏற்பாடு: ஸ்ரீநாக்ஸ் என்விரோ நிறுவனம், மாலை 5:00 மணி.