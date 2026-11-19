விரல்கள் துண்டானவருக்கு அறுவை சிகிச்சை: மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவமனையில் சாதனை
விரல்கள் துண்டானவருக்கு அறுவை சிகிச்சை: மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவமனையில் சாதனை
UPDATED : நவ 18, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:37 PM
மதுரை: விபத்தில் 4 விரல்கள் துண்டான விருதுநகரைச் சேர்ந்த 22 வயது இளைஞருக்கு தென் தமிழகத்தில் முதன்முறையாக மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் 17 மணிநேர அறுவை சிகிச்சை மூலம் மீண்டும் பொருத்தி டாக்டர்கள் சாதனை படைத்தனர்.
மருத்துவமனை பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் கார்த்திக், சுசித்ரா கூறியதாவது:
அக்.,20ல் நடந்த வாகன விபத்தில் இளைஞரின் இடது ஆட்காட்டி விரலைத் தவிர நான்கு விரல்கள் துண்டாகின. விரல்கள் நன்றாக கழுவப்பட்டு ஐஸ்கட்டி மூலம் பாதுகாப்பாக கொண்டு வரப்பட்டது. இதனால் உறுப்புகள் ஒட்டுறுப்பு அறுவை சிகிச்சை செய்ய வசதியாக இருந்தது. ஆறு மணி நேரத்திற்குள்ளாக கொண்டு வந்ததால் அறுவை சிகிச்சை மூலம் உறுப்புகள் பாதுகாப்பாக மீண்டும் இணைக்கப்பட்டது.
17 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின் நரம்பியல், தோல்துறை, அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் உள்ளிட்ட குழுவினர், கட்டை விரல், நடுவிரல், மோதிரவிரல், சுண்டு விரலை அறுவை சிகிச்சை முறையில் மீண்டும் பொருத்தினர். மைக்ரோஸ்கோப் அறுவை சிகிச்சை மூலம் விரல்களில் துண்டிக்கப்பட்ட நரம்புகள், ரத்தக்குழாய்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு அதன் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. நோயாளிக்கு தேவையான நீர்ச்சத்து, நுண்ணுயிர் சத்துக்கள் அளிக்கப்பட்டு தொடர்ந்து கண்காணிப்பில் இருந்தார். 25 நாட்கள் சிகிச்சைக்கு பின் விரல்களுக்கு தொடர்ந்து பிசியோதெரபி சிகிச்சை அளித்ததால் மீண்டும் செயல்பாட்டிற்கு வந்தது.
இந்த அறுவை சிகிச்சை மூலம் சென்னை, கோவையை அடுத்து மதுரையில் ஒரே நேரத்தில் நான்கு விரல்களும் 17 மணி நேரம் அறுவை சிகிச்சை மூலம் பொருத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது என்றனர்