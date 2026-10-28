/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/‘புரோ வாலிபாலில்’ மதுரை பெண்கள்
UPDATED : அக் 27, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:06 PM
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மதுரை: இந்தியாவில் முதன்முறையாக நவ.
11 முதல் நவ. 21 வரை உத்தரபிரதேசம் லக்னோவில் பெண்கள் ‘புரோ’ வாலிபால் லீக் போட்டிகள் நடக்க உள்ளன. இதில் மும்பை, ராஜஸ்தான், பெங்களூரு, லக்னோ, பஞ்சாப், ஹைதராபாத் அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இந்த போட்டிகளில் விளையாட, ரயில்வே துறையில் வேலைபார்க்கும் மதுரையைச் சேர்ந்த 3 வீராங்கனைகள் தேர்வாகியுள்ளனர். பாலின் பிரிஷா, ஜெயப்பிரியா இருவரும் ராஜஸ்தான் அணியிலும் ஆனந்தி மும்பை அணியிலும் விளையாட உள்ளனர். இவர்களை மதுரை மாவட்ட வாலிபால் கழக சேர்மன் ராஜேந்திரன், தலைவர் ராகவன், செயலாளர் பாஸ்கரன், பொருளாளர் தசரதன், பயிற்சியாளர் தீபன்ராஜ் ஆகியோர் பாராட்டினர்.