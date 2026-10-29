/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/மீனாட்சி கோயிலில் பணியாளருடன் தகராறு
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
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மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் நேற்று (அக்.,27) அம்மன் சன்னதி மேடையில் இருந்து பக்தர்கள் வெளியேறும் பகுதி வழியாக இடையூறாக சிலரை அரசு மருத்துவமனை ஊழியர் அழகர்சாமி என்பவர் அழைத்து வந்தார்.
அப்போது பணியில் இருந்த கோயில் ஊழியர் சரவணன் தடுத்து சுற்றி வருமாறு கூறினார். இதுதொடர்பாக இருவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது. பக்தர்கள் தரிசனம் தடைபடக்கூடாது என்பதற்காக சரவணன் அமைதி காத்தார். கோயில் பணியாளரை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்தது குறித்து அரசு மருத்துவமனை டீன் அருள்சுந்தரேஷ்குமாருக்கு கடிதம் எழுத கோயில் நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.