UPDATED : நவ 21, 2026 04:28 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:22 PM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் இரவில் பதுங்கிய நபரை கோயில் பணியாளர்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
இக்கோயிலுக்கு பயங்கரவாதிகள் அச்சுறுத்தல் உள்ளதால் 24 மணி நேரமும் போலீஸ் பாதுகாப்பு உள்ளது. சுழற்சி முறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர். இரவு பள்ளியறை பூஜைக்கு பின் கோயில் கதவு அடைக்கப்படும். அதற்கு முன்னதாக கோயில் பணியாளர்கள், போலீசார் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று ‘யாருமில்லை’ என உறுதிசெய்த பிறகே கதவு அடைக்கப்படும்.
நேற்று முன்தினம் இரவு 11:30 மணிக்கு கோயில் பணியாளர் ஒருவர் சுவாமி சன்னதி அருகேயுள்ள நுாறுகால் மண்டபத்தின் விளக்குகளை அணைக்க சென்றார். அங்கு பட்டர்களின் பொருட்களை பாதுகாக்கும் மரப்பெட்டிகள் உள்ளன. அதன் இடையே ஒருவர் பதுங்கியிருப்பதை கண்டு சக பணியாளர்களை அழைத்தார். அவர்களை அந்த நபரை பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
ஸ்டேஷனில் இரவு விசாரிக்கக்கூடாது என்ற உத்தரவால், அந்நபரை மேற்கு சித்திரை வீதியில் உள்ள கோயிலின் பிர்லா மந்திர் கட்டடத்திற்கு அழைத்து வந்தனர். விசாரணையில், அவர் மதுரை அச்சம்பத்தைச் சேர்ந்த நவதீபன் 34, எனத்தெரிந்தது. பொறியியல் பட்டதாரியான அவர், அடிக்கடி கோயிலுக்கு வருபவர். ‘நுாறு கால் மண்டபம் ‘தியான மண்டபம்’ என்றும் அழைக்கப்படுவதால் அங்கு தியானம் செய்துகொண்டிருந்தேன்’ என நவதீபன் தெரிவித்தார். அவர் வேறு நோக்கத்திற்காக வரவில்லை என உறுதிசெய்த பின், ‘கோயில் கதவு அடைக்கும்போது இனி இதுபோன்று ஈடுபடக்கூடாது’ என எச்சரித்து பெற்றோருடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.