தினமும் ஸ்தம்பிக்கும் மாரியம்மன் தெப்பக்குளம் ரோடுகள்: நடமாடும் கடைகள் மாற்றப்படுமா
தினமும் ஸ்தம்பிக்கும் மாரியம்மன் தெப்பக்குளம் ரோடுகள்: நடமாடும் கடைகள் மாற்றப்படுமா
UPDATED : நவ 11, 2026 11:41 PM
ADDED : நவ 11, 2026 06:30 PM
மதுரை: மதுரை மாரியம்மன் தெப்பக்குளம் மேற்கு பகுதியில் அனுப்பானடி செல்லும் ரோட்டில், நடமாடும் கடைகளால் தினமும் மாலை போக்குவரத்து ஸ்தம்பிக்கிறது.
மதுரை வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தெப்பக்குளமும் ஒரு சுற்றுலா இடமாக இருந்தது. உள்ளூர் மக்கள் பொழுதுபோக்க இடம் தேடியபோது, தெப்பக்குளத்தில் மாலை நேரம் கூடினர். விடுமுறை நாட்களில் கூட்டம் அதிகரித்தது. இதை பயன்படுத்தி நடமாடும் உணவு கடைகள், பொழுது போக்கு அம்சங்கள் தொடங்கின. மேற்கு பகுதியில் முக்தீஸ்வரர் கோயிலை யொட்டி வரிசையாக கடைகள் முளைத்தன.
கடைகளுக்கு வருவோர் ரோட்டில் வாகனங்களை நிறுத்துவதால் சிட்டி பஸ்கள், கனரக வாகனங்கள் செல்ல சிரமப்படுகின்றன. இதைத் தவிர்க்க தெப்பக்குளத்தின் தெற்கு, கிழக்குப்பகுதிக்கு கடைகளை மாற்ற மீனாட்சி கோயில் நிர்வாகம் முயற்சி எடுத்தது. ஏற்கனவே வடக்கு பகுதியில் 16 கால் மண்டபம் அருகே இடையூறாக உள்ள கடைகளை கிழக்குப்பகுதிக்கு மாற்ற உயர்நீதிமன்றம் மதுரைக்கிளை உத்தரவிட்டது. அந்த உத்தரவை மீனாட்சி கோயில், மாவட்ட, மாநகராட்சி நிர்வாகங்கள் கண்டுக்கொள்ளவில்லை.
அனுப்பானடி பகுதி மக்கள் கூறுகையில், ''மாலை, இரவு நேரங்களில் ஆம்புலன்ஸ் வரமுடியாத அளவு முக்தீஸ்வரர் கோயில் ரோடு ஸ்தம்பிக்கிறது. தெப்பக்குளத்தின் தெற்கு, கிழக்கு பகுதி ரோடுகளில் அதிக போக்குவரத்து இருக்காது. நடமாடும் கடைகளை இங்கு மாற்றினால் போக்குவரத்துக்கும், முக்தீஸ்வரர் கோயில் வரும் பக்தர்களுக்கும் சிரமம் இருக்காது'' என்றனர்.