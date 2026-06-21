துண்டு துண்டுகளாக தியாகிகள் ஸ்துாபி ஆக.9ம் தேதி தியாகிகள் தினம்
துண்டு துண்டுகளாக தியாகிகள் ஸ்துாபி ஆக.9ம் தேதி தியாகிகள் தினம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 12:38 AM
மதுரை: மதுரை தமுக்கம் பகுதியில் இருந்து ஓராண்டுக்கு முன் அகற்றப்பட்ட தியாகிகள் ஸ்துாபியை ஆக.9க்குள் மாற்று இடத்தில் நிறுவ வேண்டும் என தியாகிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
கோரிப்பாளையம் மேம்பாலப் பணிக்காக தமுக்கம் முன்பு சந்திப்பில் இருந்த தியாகிகள் நினைவு ஸ்துாபி அகற்றப்பட்டது.
1942 வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தை நினைவு கூரும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட இந்த ஸ்துாபியை அண்ணா பஸ்ஸ்டாண்ட் ரவுண்டானாவில் ரோட்டரி சங்க ஒத்துழைப்புடன் ரூ.12 லட்சம் செலவில் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கென பூஜையும் நடத்தப்பட்டது. இதுவரை அமைக்கவில்லை.
தமிழ்நாடு சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் மற்றும் வாரிசுகள் சமிதி செயலாளர் முத்துப்பாண்டி கூறியதாவது:
ஸ்துாபி தற்போது நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலகத்தில் 5 துண்டுகளாக உள்ளன. காந்தி மியூசியத்தில் நிறுவ ஒப்புதல் அளித்து தயாராக உள்ளனர். ஆனால் மாவட்ட நிர்வாகம் மறுக்கிறது. ஆக.9ம் தேதி தியாகிகள் தினம். அதற்குள் நிறுவினால் நாங்கள் மரியாதை செலுத்த முடியும். தியாகிகள் ஸ்துாபியை ஏனோ அரசும், நிர்வாகமும் கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளன என்றார்.