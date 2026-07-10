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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/﻿ தி.மு.க., ஆட்சியில் மோசடி செய்த ஒப்பந்த நிறுவனம் த.வெ.க.,விலும் தொடர்வதா  முதல்வர் விஜய்க்கு மார்க்சிஸ்ட் எம்.பி., திடீர் நிர்ப்பந்தம்

﻿ தி.மு.க., ஆட்சியில் மோசடி செய்த ஒப்பந்த நிறுவனம் த.வெ.க.,விலும் தொடர்வதா  முதல்வர் விஜய்க்கு மார்க்சிஸ்ட் எம்.பி., திடீர் நிர்ப்பந்தம்

﻿ தி.மு.க., ஆட்சியில் மோசடி செய்த ஒப்பந்த நிறுவனம் த.வெ.க.,விலும் தொடர்வதா  முதல்வர் விஜய்க்கு மார்க்சிஸ்ட் எம்.பி., திடீர் நிர்ப்பந்தம்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:19 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:19 AM

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மதுரை: மதுரை மாநகராட்சியில் 2 ஆண்டுகளாக துாய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளும் அவர் லேண்ட் தனியார் ஒப்பந்த நிறுவனம் மோசடியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. ஆளுங்கட்சி மக்களின் பக்கம் உள்ளது என்றால் அந்நிறுவன ஒப்பந்தத்தை முதல்வர் விஜய் ரத்து செய்ய வேண்டும், என மதுரையில் மார்க்சிஸ்ட் எம்.பி., வெங்கடேசன் வலியுறுத்தினார்.

அவர் கூறியதாவது: மதுரை மாநகராட்சியில் அவர் லேண்ட் நிறுவனம் 2 ஆண்டுகளாக துாய்மைப்பணிகளை மேற்கொள்கிறது. தினம் 916 டன் குப்பை சேகரித்து வெள்ளக்கல் கிடங்கிற்கு கொண்டு சேர்க்க வேண்டும். ஆனால் குப்பைக்குள் மண்ணை நிரப்பி கணக்கு காட்டி 1000 டன் அளவிற்கு மோசடி செய்தது. அந்நிறுவனம் மீது மாநகராட்சி போலீசில் புகார் அளித்து ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்யபரிந்துரைத்தது.

ஆனால் நடவடிக்கை இல்லை. கடந்த இரு ஆண்டுகளாக (தி.மு.க., ஆட்சியில்) இந்நிறுவனம் செல்வாக்காக இருந்தது. தற்போதைய ஆட்சியிலும் செல்வாக்காக உள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் ஒப்பந்த உரிமத்தை முதல்வர் விஜய் ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு கூறினார்.

அதிர்ச்சியில் த.வெ.க., தி.மு.க., கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்ட் இருந்தபோது ஸ்டாலினிடம் எம்.பி., வெங்கடேசன் நெருக்கம் காட்டினார். தற்போது த.வெ.க.,வுக்கு அவரது கட்சி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. இந்நிலையில் முதல்வர் விஜய்க்கு நிர்ப்பந்தம் கொடுக்கும் வகையில் எம்.பி., பேசியிருப்பது த.வெ.க.,வினரை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது.

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