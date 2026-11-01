/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/பல்கலை குத்துச் சண்டை மன்னர் கல்லுாரிக்கு பதக்கம்
UPDATED : நவ 01, 2026 12:05 AM
ADDED : நவ 01, 2026 12:02 AM
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திருப்பரங்குன்றம்: மதுரை காமராஜ் பல்கலை அளவிலான குத்துச் சண்டை போட்டிகள் திண்டுக்கல்லில் நடந்தது.
அதில் மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லுாரி மாணவர் கோகுல் குமார் 80 -– 85 கிலோ எடைப் பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம், மற்றொரு மாணவர் ஸ்ரீஹரி ஹாசன் 55 - – 60 கிலோ எடைப் பிரிவில் வெள்ளி, மாணவர் கவுதம் 80 –- 85 கிலோ எடைப் பிரிவில் வெள்ளி, மாணவர் கிஷோர் குமார் 75 - – 80 கிலோ எடைப் பிரிவில் வெண்கலம், மாணவர் சக்திவேல் 90 கிலோவுக்கு மேற்பட்ட பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்றனர்.
இந்த மாணவர்களை கல்லுாரி முதல்வர் ராமசுப்பையா, தலைவர் விஜயராகவன், செயலாளர் ஸ்ரீதர், பொருளாளர் ஆழ்வார்சாமி, இயக்குநர் பிரபு, உடற்கல்வி இயக்குநர் ராகவன் பாராட்டினர்.