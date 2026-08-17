/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ அரசு ஊழியர்களுக்கு மருத்துவ முகாம்
ADDED : ஆக 13, 2026 04:11 PM
அ நிறம் | அளவு
மதுரை: மதுரை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அரசு ஊழியர்களுக்கு இலவச மருத்துவ முகாம் நடந்தது.
கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா துவக்கி வைத்தார். டி.ஆர்.ஓ., அன்பழகன், நேர்முக உதவியாளர் பார்த்திபன், சமூகநல பாதுகாப்பு அலுவலர் பொன்ராஜ், பி.ஆர்.ஓ., வெற்றிவேந்தன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். அரசு மருத்துவமனை டாக்டர்கள் பரிசோதித்தனர்.
அரசு அலுவலர்கள் கூறுகையில், ‘‘அரசு ஊழியர்கள் பற்றாக்குறையால் ஒரு அலுவலர் 3 பேருக்கான பணிகளை கூடுதலாக செய்ய வேண்டியுள்ளது. இதனால் மனஉளைச்சல் ஏற்படுகிறது. சமீபத்தில் பெண் தாசில்தார் ஒருவர் இளம்வயதிலேயே மாரடைப்பால் இறந்தார். இதுபோன்ற நிலையை தவிர்க்க மருத்துவ முகாம்களை தாலுகா, ஒன்றிய அலுவலகங்களிலும் நடத்த வேண்டும்’’ என்றனர்.