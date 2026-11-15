மருத்துவ ஹாக்கி, வாலிபால்

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ADDED : நவ 14, 2026 07:32 PM
மதுரை: மாநில அளவிலான மருத்துவக் கல்லுாரி மாணவர்களுக்கு இடையிலான குழு விளையாட்டுப் போட்டிகள் திருச்சியில் நடந்தன. இதில் மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மாணவர்கள் அணி ஹாக்கி இறுதிப் போட்டியில் புதுச்சேரி இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் மெடிக்கல் சயின்ஸ் (பிம்ஸ்) கல்லுாரி அணியை 3 - 1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியது. சுபாஷ், ரவீன், விஷால் கோல் அடித்தனர். சிறந்த வீரராக உதவி பேராசிரியர் தங்கதுரை தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
25 அணிகள் பங்கேற்ற வாலிபால் இறுதிப் போட்டியில் மதுரை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மாணவர்கள் அணி காலிறுதிப் போட்டியில் 2 - 0 செட் கணக்கில் தர்மபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி அணியை வீழ்த்தியது. அரையிறுதிப் போட்டியில் கடலுார் ராஜா முத்தையா கல்லுாரியை 2 - 0 செட்களிலும் இறுதிப் போட்டியில் 2 - 0 செட் கணக்கில் புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியை வீழ்த்தி கோப்பையை வென்றது. சிறந்த வீரராக கபிலன் தேர்வு செய்யப்பட்டார். டீன் அருள் சுந்தரேஷ்குமார், துணை முதல்வர் மல்லிகா பாராட்டினர்.