மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் இருப்பது தியான மண்டபமா, வழிபடும் இடமா: ஆவணங்களை கேட்கிறது உயர்நீதிமன்றம்
மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் இருப்பது தியான மண்டபமா, வழிபடும் இடமா: ஆவணங்களை கேட்கிறது உயர்நீதிமன்றம்
UPDATED : நவ 14, 2026 11:23 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:10 PM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் தியான மண்டபத்தை பக்தர்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர தாக்கலான வழக்கில் 'கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி புனரமைப்பிற்காக மூடப்பட்டிருந்தது. தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளது. அது தியான மண்டபம் அல்ல. வழிபடும் இடம்தான்' என கோயில் தரப்பு உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் தெரிவித்தது. தியான மண்டபம்தான் என்பதை உறுதி செய்ய ஆவணம் சமர்ப்பிக்க மனுதாரர் தரப்பிற்கு அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது.
மதுரை மாவட்டம் சின்ன கொட்டாம்பட்டி கருப்பு தாக்கல் செய்த பொது நல மனு:
மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் தியான மண்டபம் உள்ளது. பக்தர்கள் தியானம் செய்வது நடைமுறையில் இருந்தது. முன்னோர்கள் அனுபவத்தின் வாயிலாக கோயில்களில் தியான மண்டபங்கள் அமைத்தனர். மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் தியான மண்டபத்தில் மரம், இரும்பு பொருட்களை வைத்து பூட்டியுள்ளனர். தியானம் செய்ய பக்தர்களை அனுமதிப்பதில்லை. பொருட்களை அகற்றிவிட்டு, மண்டபத்தில் பக்தர்களை தியானம் செய்ய அனுமதிக்க உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி பி.வேல்முருகன் அமர்வு விசாரித்தது.
கோயில் தரப்பு வழக்கறிஞர் முரளி: கும்பாபிஷேகத்தையொட்டி புனரமைப்பிற்காக சில பொருட்கள் வைக்கப்பட்டு அம்மண்டபம் மூடப்பட்டிருந்தது. தற்போது சுத்தம் செய்யப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்பட்டுள்ளது. மனுதாரர் குறிப்பிடுவதுபோல் அது தியான மண்டபம் அல்ல. பக்தர்கள் வழிபடும் இடம்தான். பக்தர்கள் விரும்பினால் தியானம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது.
மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் பெல்கோ எஸ்.மெல்டியூ: அது தியான மண்டபம் அல்ல என குறிப்பிடுவது தவறானது.
நீதிபதிகள்: தியான மண்டபம்தான் என்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் ஆவணங்கள், பதில் மனு தாக்கல் செய்ய மனுதாரர் தரப்பிற்கு 4 வாரம் அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது. இவ்வாறு வாதம் நடந்தது.