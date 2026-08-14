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வேளாண் அலுவலர்கள் கூட்டம்

வேளாண் அலுவலர்கள் கூட்டம்

ADDED : ஆக 13, 2026 07:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 07:11 PM

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மதுரை: வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக்கூட்டம் மதுரை வேளாண்மை அறிவியல் நிலையத்தில் நடந்தது.

வேளாண்மை இணை இயக்குனர் ராணி, தோட்டக்கலை துணை இயக்குனர் பிரபா தலைமை வகித்தனர். தேனீக்களை புதிதாக தாக்கக்கூடிய சிறிய தேன் கூடு வண்டு, அதனை கட்டுப்படுத்துவது குறித்து திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சுரேஷ் விளக்கினார். மாமரத்தில் கவாத்து செய்வது குறித்து தோட்டக்கலைத் துறைத்தலைவர் ராஜமாணிக்கம், காலநிலை மாற்றத்திற்கேற்ற பயிர் தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி உழவில் துறை இணைப் பேராசிரியர் சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்தனர். வேளாண், தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர்கள், அலுவலர்கள், உதவி அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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