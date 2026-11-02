மேலுார் தாலுகா மருத்துவமனை எக்ஸ்ரே பிரிவு தாமதத்தால் அவதி
மேலுார் தாலுகா மருத்துவமனை எக்ஸ்ரே பிரிவு தாமதத்தால் அவதி
UPDATED : நவ 01, 2026 11:59 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:54 PM
மேலுார்: மேலுார் தாலுகா அரசு மருத்துவமனையில் காயமடைந்தோருக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கும் டெக்னீசியன் குறித்த நேரத்திற்கு பணிக்கு வராததால் நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறுவதில் காலதாமதமாகிறது.
இம் மருத்துவமனை 1925 முதல் செயல்படுகிறது. இங்கு நகராட்சி, பேரூராட்சி, 63 ஊராட்சிகள் மற்றும் 30 கி.மீ.,க்குள் 4 வழிச்சாலையில் காயமடைந்தோருக்கு சிகிச்சை பெற வருவதால் தினமும் பலநுாறு நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற வருகின்றனர். காயடைந்தோருக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்கும் பிரிவு குறித்த நேரத்தில் திறக்காததால் நோயாளிகள் சிரமப்படுவதாக புலம்புகின்றனர்.
அப்பகுதி ராஜபாண்டி கூறியதாவது : குறித்த நேரத்தில் திறப்பதில்லை என்பதுடன், சீக்கிரமாகவே பூட்டி விடுகின்றனர். இதனால் அறைவாசலில் நோயாளிகள் பலமணி நேரம் காத்துக் கிடக்கின்றனனர். விபத்தில் எலும்பு உடைந்தவர்கள், சிறுநீரகத்தில் கல் பாதிப்பு நோயாளிகளுக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்க தாமதமாவதால், வலியில் அவதிப்படுகின்றனர். எக்ஸ்ரே ரிப்போர் கிடைப்பதில் தாமதமாவதால் டாக்டரை சந்திக்க மறுநாளும் செல்ல வேண்டியுள்ளது. அதனால் குறித்த நேரத்திற்கு சிகிச்சை பெற முடியாமல் போகிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் 24 மணி நேரமும் எக்ஸ்ரே எடுக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்றார்.