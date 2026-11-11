குறு, சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வழிகாட்டும் வசதியாக்கல் கவுன்சில்
குறு, சிறு தொழில் நிறுவனங்களுக்கு வழிகாட்டும் வசதியாக்கல் கவுன்சில்
UPDATED : நவ 08, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:36 PM
மதுரை: குறு, சிறு தொழில் நிறுவனங்களிடம் உற்பத்தி, சேவை பெற்ற நிறுவனங்கள் அதற்கான தொகையை செலுத்தாவிட்டால் எம்.எஸ்.இ.எப்.சி., வசதியாக்கல் கவுன்சில் வழிகாட்டுகிறது.
உற்பத்தித்தொழில் அல்லது சேவைத்தொழிலில் ஈடுபட்டுள்ள குறு, சிறு நிறுவனங்களிடம் இருந்து பொருட்கள் அல்லது சேவையைப்பெறும் மற்ற நிறுவனங்கள் 45 நாட்களுக்குள் அதற்கான தொகையை செலுத்த வேண்டும். செலுத்தாவிட்டால் வசதியாக்கல் கவுன்சிலை குறு, சிறு நிறுவனங்கள் அணுகலாம்.
ஏற்கனவே இருந்த மத்திய அரசின் சமாதான் போர்ட்டல் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ‘டிஜிட்டல் பிளாட்பார்ம்’ (odr.msme.gov.in) இணையதளத்தில் குறு, சிறு நிறுவனங்கள் மனுவை அனுப்பி பொருளை அனுப்பியதற்கான ஆவணங்களுடன் ரூ.1000 கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். தொழில் ஆணையர் மற்றும் தொழில் வணிக இயக்குநர் தலைமையில் எம்.எஸ்.எம்.இ., வசதியாக்கல் கவுன்சில் மூலம் வங்கி அதிகாரிகள், நிறுவன பிரதிநிதிகள் அடங்கிய குழுவினர் இருதரப்பினரிடமும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவர்.
பொருளுக்கான தொகை, மூன்று மடங்கு வட்டி சேர்த்து திரும்பத்தர ஏற்பாடு செய்யப்படும். இம்முறையில் 80 சதவீத மனுக்கள் சுமூகமாக தீர்க்கப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் கணேசன் கூறுகையில், ‘‘பதிவு கட்டணம் தவிர வேறு செலுத்த தேவையில்லை. தமிழகத்தில் உள்ள மதுரை மண்டலம் மூலம் மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்ட குறு, சிறுதொழில் நிறுவனங்கள் பயன்பெறலாம். இதற்கு ஆன்லைன் மூலம் பதிவு செய்தால் போதும்,’’ என்றார்.