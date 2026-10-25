அதலைக்காய் சீசன் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி
அதலைக்காய் சீசன் வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சி
ADDED : செப் 28, 2026 12:45 AM
ADDED : செப் 28, 2026 12:45 AM
பேரையூர்: பேரையூர் தாலுகாவில் மருத்துவ குணம் கொண்ட அதலைக்காய் சீசன் துவங்கியுள்ளதால் விவசாயிகள், வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.
பேரையூர், சிலைமலைப்பட்டி, கூவலப்புரம், அரசபட்டி, காடனேரி, குன்னத்துார் உட்பட பல பகுதிகள் கரிசல் மண் நிறைந்தது. வானம் பார்த்த பூமி என்பதால் இப்பகுதியில் பாசிப்பயறு, பருத்தி, எள், சோளம், மக்காச்சோளம் போன்ற பயிர்களுடன் மருத்துவ குணம் கொண்ட அபூர்வமான அதலைக்காயும் நன்கு விளைகிறது.
பூமியில் கிழங்கு வடிவில் இருக்கும் இவை மழைக்காலம் துவங்கியதும் கொடியாகப் படர துவங்கிவிடும். செடிக்கு 50 காய்கள் வரை பறிக்கலாம். பாகற்காய் போன்று கசப்பு தன்மை கொண்டது. இந்தக் காயை சர்க்கரை நோயாளிகள் விருப்ப உணவாக பயன்படுத்துகின்றனர். செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை சீசன் இருக்கும். இந்த காய் தற்போது காய்க்க துவங்கி உள்ளது. பேரையூர் பகுதியில் கிலோ ரூ.150 க்கு விற்கின்றனர். இதனால் விவசாயிகள், வியாபாரிகள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர்.