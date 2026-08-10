மதுரை மீனாட்சி கோயில் தக்காராக அமைச்சர் தாயார் ருக்மணி நியமனம்: தினமலர் செய்தி எதிரொலி
மதுரை மீனாட்சி கோயில் தக்காராக அமைச்சர் தாயார் ருக்மணி நியமனம்: தினமலர் செய்தி எதிரொலி
PUBLISHED ON : ஜன 24, 2024 12:00 AM
மதுரை : மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் அறங்காவலர் குழுத்தலைவராக(தக்கார்) அமைச்சர் தியாகராஜன் தாயார் ருக்மணியை நியமனம் செய்து அரசு உத்தரவிட்டது.
மீனாட்சி அம்மன் கோயில் தக்காராக இருந்த கருமுத்து கண்ணன் காலமானதை தொடர்ந்து அறங்காவலர்களாக அமைச்சர் தியாகராஜனின் தாயார் ருக்மணி, பி.கே.எம். செல்லையா உட்பட 5 பேர் நியமிக்கப்பட்டனர். இவர்கள் கடந்த டிச.,1ல் பொறுப்பேற்றனர்.
அறநிலையத்துறை விதிப்படி ஒரு மாதத்திற்குள் தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். ஒருமாதத்திற்கு மேலாகியும் தேர்ந்தெடுக்கப்படாததால் கோயில் வளர்ச்சி பணிகள், திருப்பணிகள் பாதித்தன.
தலைவராக செல்லையா பொறுப்பேற்றால் பணிகள் வேகமாக நடக்கும் என பக்தர்கள் கருதினர். ஆனால் தனது தாயார் ருக்மணி தான் தலைவர் பதவியை ஏற்க வேண்டும் என அமைச்சர் தியாகராஜன் கருதியதால் இழுபறி நீடித்தது. இதுகுறித்து தினமலர் நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டது.
இதன் எதிரொலியாக ருக்மணியை அறங்காவலர் குழுத்தலைவராக நியமித்து அரசு உத்தரவிட்டது. அதில், குழுத்தலைவரை தேர்வு செய்வதற்கான அவகாசம் முடிவடைந்ததால் ஹிந்து சமய அறநிலைக் கொடைகள் சட்டப்படி கோயில் இணைகமிஷனர் பரிந்துரைபடி ருக்மணியை தலைவராக நியமனம் செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.