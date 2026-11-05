எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ‘பர்சேஸ்’ கட்சிகள் கனவு பலிக்காது: அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேட்டி
எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ‘பர்சேஸ்’ கட்சிகள் கனவு பலிக்காது: அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேட்டி
ADDED : நவ 04, 2026 06:34 PM
மதுரை: த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை ‘பர்சேஸ்’ செய்ய நினைக்கும் பா.ஜ., தி.மு.க., அ.தி.மு.க., கட்சிகளின் கனவு பலிக்காது என மதுரையில் நடந்த மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கான நிதியுதவி வழங்கும் விழாவில் அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது:
எப்படியாவது த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்கி பா.ஜ., பின்புலத்துடன் தி.மு.க.,வும் அ.தி.மு.க.,வும் சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்க நினைக்கின்றனர். இப்போதும் அந்த முயற்சியை முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினும், உதயநிதியும் முடுக்கி விட்டுள்ளனர். அதனால் தான் மூன்று மாதங்களுக்குள் ஆட்சிக்கு வந்து விடுவோம் என்கின்றனர்.
கடந்த இடைத்தேர்தலைப்போலவே அடுத்த இடைத்தேர்தலுக்கும் இரு கட்சிகளும் சேர்ந்து பொது வேட்பாளரை நிறுத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். தி.மு.க.,வினரிடம் ரூ. ஆயிரக்கணக்கான கோடி பணம் இருப்பதால் எங்கள் எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்க முயற்சிக்கின்றனர். ரூ.60 கோடி முதல் ரூ.70 கோடி வரை ‘ஆபர்’ கொடுத்து மாட்டி கைதாகினர். கைப்பற்றப்பட்ட பணம் குறித்து விசாரணை நடக்கிறது. பா.ஜ., அ தி.மு.க., தி.மு.க., மூன்றும் சேர்ந்து தான் சதி செய்கின்றன. எங்கள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விலைபோக மாட்டார்கள்.
கடந்த ஆட்சிகளில் எல்லா துறைகளிலும் பதவிகள் ரூ.30 முதல் ரூ.35 லட்சம் வரை விலைபேசி விற்கப்பட்டன. எல்லா துறைகளிலும் லஞ்சம் ஒழித்து மாற்றத்தை காட்டியதால் மக்கள் ஆதரவு முழுமையாக உள்ளது. அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் முதல்வராக விஜய் தான் இருப்பார் என்றார்.