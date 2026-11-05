மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவமனையில் நவீன புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம்
மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவமனையில் நவீன புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:34 AM
ADDED : நவ 04, 2026 08:29 PM
மதுரை: தென் மாவட்டங்களில் முதல் முறையாக மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவமனையில் ரூ.150 கோடியில் நவீன மற்றும் உயர்தர புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் திறக்கப்பட்டது.
மதுரை வேலம்மாள் மருத்துவக் கல்லுாரியில் நடந்த விழாவில் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற புற்றுநோய் சிறப்பு நிபுணர் டாக்டர் விஜய் ஆனந்த் ரெட்டி குத்துவிளக்கேற்றினார்.
அவர் கூறியதாவது: புற்றுநோய் மருத்துவத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ.ஐ.,) தொழில்நுட்பம், கீமோதெரபி, நியூக்ளியர் மருத்துவப் பரிசோதனைகள் உள்ளிட்ட நவீன மருத்துவ முறைகள் சிகிச்சை அளிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
புற்றுநோய் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் நோயின் தன்மை, பாதிப்பின் அளவைப் பொறுத்து நவீன சிகிச்சை மூலம் நோயாளிகளுக்கு மருத்துவப் பலன் அளிக்க முடிகிறது. ஆரம்ப நிலையிலேயே புற்றுநோய் கண்டறியப்பட்டால் குணமடைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கின்றன. நவீன மருத்துவத் தொழில்நுட்பங்கள் நடுத்தர மற்றும் ஏழை மக்களுக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் உள்ளது.
கேன்சர் மருத்துவமனையில் உள்நோயாளிகளுக்கு 70 படுக்கை வசதி, கீமோதெரபி நோயாளிகளுக்கு 30 படுக்கை வசதி, அதி நவீன நியூக்ளியர் ஸ்கேன் பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் நோயாளிகளின் கண்காணிப்பு, மருத்துவப் பராமரிப்புக்காக 'அப்சர்வேஷன்' அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒரே இடத்தில் அனைத்து வசதிகளும் நிறைந்த தரமான உயர்தர சிகிச்சை வழங்கவும் குறைவான கட்டணத்தில் பயன் பெறும் வகையில் வேலம்மாள் புற்றுநோய் மருத்துவமனை மற்றும் மறுவாழ்வு மையம் செயல்படுகிறது என்றார்.
மருத்துவமனை துணைத் தலைவர் விவேகானந்த், முதல்வர் திருநாவுக்கரசு, புற்றுநோய் சிகிச்சை மைய இயக்குநர் வெங்கடாஜலபதி உடனிருந்தனர்.