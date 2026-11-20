மதுரை மீனாட்சி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில் நவீன பல் மருத்துவ சிகிச்சை
மதுரை மீனாட்சி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனையில் நவீன பல் மருத்துவ சிகிச்சை
UPDATED : நவ 20, 2026 07:22 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:22 PM
மதுரை: குறைந்த செலவில் சர்வதேச தரத்திலான நவீன பல் மருத்துவ சிகிச்சைகளை பெற விரும்பும் வெளிநாட்டு நோயாளிகளின் முக்கியத் தேர்வாக, மதுரை மீனாட்சி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை உருவெடுத்துள்ளது.
இம்மருத்துவமனையின் பல் மருத்துவத் துறையில் ஆண்டுதோறும் 30,000 நோயாளிகள் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். இதில் 2500 பேர் மத்திய கிழக்கு, தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள். வெளிநாட்டு நோயாளிகள் முன்கூட்டியே ஆன்லைன் ஆலோசனை பெற்று தங்கள் பயணத்தை திட்டமிடுவதால், 1 முதல் 3 வாரங்களுக்குள் சிகிச்சையை முடித்துத் திரும்ப முடிகிறது.
மேற்கத்திய நாடுகளுடன் ஒப்பிடும்போது இங்கு 40 சதவீத கட்டணத்தில், அனுபவமிக்க நிபுணர் குழுவினரால் நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. மதுரை சர்வதேச விமான நிலையம், அருகிலுள்ள திருச்சி, கோவை, துாத்துக்குடி, கொச்சி விமான நிலையங்கள் மூலம் வெளிநாட்டினர் எளிதாக வந்து செல்லும் வசதியும் உள்ளது.
பல் மற்றும் தாடை முக அறுவை சிகிச்சை துறைத் தலைவர் ஜிப்ரீல் ஒய்சுல் கூறியதாவது: கிளியர் அலைனர்கள், டென்டல் இம்ப்ளான்ட் முதல் முழு வாய் மறுசீரமைப்பு மற்றும் ஸ்மைல் டிசைன் வரை அனைத்து சிகிச்சைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. நவீன தொழில்நுட்பம் மற்றும் தனிப்பட்ட கவனிப்பு மூலம் நோயாளிகளின் புன்னகையை மேம்படுத்துவதோடு, சர்வதேச மருத்துவ வரைபடத்தில் மதுரையின் இடத்தை வலுப்படுத்துவதே எங்கள் இலக்கு என்றார்.
மருத்துவமனை இயக்குநர் திலீப், பல் மற்றும் முகத்தாடை அறுவை சிகிச்சை துறை இணை ஆலோசகர் டாக்டர் தாமோதரன், விசிட்டிங் கன்சல்டன்ட் டாக்டர் ஞானேஸ்வரன் உடனிருந்தார்.