UPDATED : நவ 16, 2026 04:41 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:38 PM
மேலுார்: மேலுாரில் பென்னிகுயிக் ஒருபோக பாசன விவசாய சங்கத் தலைவர் குறிஞ்சி குமரன் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் ஒருபோகத்திற்கு தண்ணீர் திறக்க அரசை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது.
சங்கத் தலைவர் கூறியதாவது : முல்லைப் பெரியாறு தண்ணீரை இருபோகத்திற்கு மட்டும் திறந்தது தவறு. ஜூலை 15க்கு பிறகு அணையில் இருக்கும் தண்ணீரை ஒரு, இருபோகம் மற்றும் திருமங்கலத்திற்கு பகிர்ந்து அளிக்க வேண்டும். இருபோகத்திற்கு மட்டும் தண்ணீர் திறந்தது என்பது நடைமுறைக்கும், உயர்நீதிமன்ற உத்தரவிற்கும் எதிரானது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமைச்சர் விஸ்வநாதன், கலெக்டர், நீர்வளத்துறை அதிகாரிகளை சந்தித்து மனுக் கொடுத்துள்ளோம். மேலுார் ஒரு போக பாசன பகுதிக்கு தண்ணீர் திறக்காவிடில் பாலைவனமாகும். எங்கள் உரிமைகள் தொடர்ந்து மறுக்கப்படுகிறது. அதனால் நவ. 19 ல் மேலுார் பஸ் ஸ்டாண்ட் முன்பு இரு போகத்திற்கு தண்ணீர் திறந்ததை கண்டித்தும், இருக்கும் தண்ணீரை ஒருபோகத்திற்கு பகிர்ந்து அளிக்க வலியுறுத்தியும் ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய உள்ளோம் என்றார்.