மதுரையில் மழைக்கால ஆலோசனை கூட்டம்: நாளை 15 மாவட்டங்களுக்கு நடக்கிறது
மதுரையில் மழைக்கால ஆலோசனை கூட்டம்: நாளை 15 மாவட்டங்களுக்கு நடக்கிறது
UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 21, 2026 04:25 PM
மதுரை: மதுரையில் ‘வெற்றித் தமிழகம் தொலைநோக்கு ஆவணம்’ என்ற தலைப்பில் 15 மாவட்ட ஊராட்சி அமைப்புகளின் அதிகாரிகள் பங்கேற்கும் வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னேற்பாடுகள் குறித்த மண்டல மாநாடு நாளை (அக்.23) நடக்கிறது.
வடகிழக்குப் பருவமழையால் பாதிப்புகள் ஏற்படாத வகையில் முன்னேற்பாடுகளை அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. இதுகுறித்து ஊரக பகுதி அதிகாரிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் சென்னை, கோவையில் மண்டல அளவில் நடந்தது. மூன்றாவதாக செங்கல்பட்டு, மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம் முதல் கன்னியாகுமரி வரையான 15 மாவட்டங்களுக்கு நாளை, மதுரை ரிங்ரோடு ஐடாஸ்கட்டர் மண்டபத்தில் அமைச்சர் ஆனந்த் தலைமையில் நடக்கிறது.
இதில் ஊரக வளர்ச்சி முகமை கூடுதல் கலெக்டர்கள், திட்டஅலுவலர்கள், இயக்குனர்கள், செயற்பொறியாளர்கள், உதவி இயக்குனர்கள், உதவி செயற்பொறியாளர்கள், பி.டி.ஓ.,க்கள், ஒன்றிய பொறியாளர்கள் பங்கேற்கின்றனர்.