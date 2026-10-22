நிறுவனங்களில் சோலார் மின்சாரத்திற்கு 'கணக்கீடு' தேவை: எம்.எஸ்.எம்.இ., தொழில்துறையினர் எதிர்பார்ப்பு
நிறுவனங்களில் சோலார் மின்சாரத்திற்கு 'கணக்கீடு' தேவை: எம்.எஸ்.எம்.இ., தொழில்துறையினர் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : அக் 14, 2026 06:40 PM
ADDED : அக் 14, 2026 06:17 PM
UPDATED : அக் 14, 2026 06:40 PM ADDED : அக் 14, 2026 06:17 PM
மதுரை: வீடுகளில் சோலார் மூலம் மின்உற்பத்தி செய்வதற்கு மானியம் வழங்குவதைப் போல எம்.எஸ்.எம்.இ., நிறுவனங்கள் சோலார் நிறுவுவதற்கு 25 சதவீதம் மானியம் வேண்டும். பயன்படுத்தாத மின்சாரத்தை அரசு கணக்கிட வேண்டும் என எம்.எஸ்.எம்.இ., தொழில்துறையினர் தெரிவித்தனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: வீடுகளில் 5 கிலோவாட் வரை மின் உற்பத்தி செய்வதற்கான சோலார் உபகரணங்கள் வாங்குவதற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் அதிகபட்சமாக ரூ.78 ஆயிரம் மானியம் வழங்குகின்றன. தமிழகத்தில் 95 சதவீத அளவிற்கு குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் லட்சக்கணக்கானோர் வேலை வாய்ப்பு பெறுகின்றனர். தொழில் நிறுவனங்கள் மின்உற்பத்தியில் தன்னிறைவு பெறுவதற்காக சோலார் உபகரணங்களை நிறுவும் போது அனைத்து செலவுமே நாங்களே செய்ய வேண்டியுள்ளது. இதனால் எங்களது உற்பத்திச் செலவு அதிகரித்து லாபம் குறைகிறது. எம்.எஸ்.எம்.இ., நிறுவனங்களுக்கு சோலார் நிறுவுவதற்கு 25 சதவீதம் மானியம் வேண்டும்.
கணக்கிடாத 'ரீடிங்' முறை
வீடுகளில் சோலார் மின் உற்பத்தியை பயன்படுத்தாத போது 'கிரிட்' வழியே செல்லும் மின்சாரத்தை கணக்கிடுவதற்கு 'ரீடிங்' ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. விடுமுறை நாட்களில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டிருக்கும். தொழிற்சாலைகளில் உற்பத்தி இல்லாத போதும் அந்த நாட்களில் சோலார் மூலம் உற்பத்தியாகும் மின்சாரம், அரசின் 'கிரிட்' வழியே செல்கிறது. இதற்கு என தனியாக கணக்கீடு இதுவரை செய்யவில்லை. 'கிரிட்' வழியே செல்லும் மின்சாரத்தை கணக்கிட்டு அதை நிறுவனங்களுக்கு திரும்ப வழங்க வேண்டும்.
நுாறு கிலோவாட் வரை மின்உற்பத்தி செய்யும் சோலார் உபகரணங்களை நிறுவியிருந்தாலும் நுாறு சதவீத மின்சாரத்தையும் முழுமையாக பயன்படுத்துவதில்லை. பொருட்களின் தயாரிப்பின் தேவைக்கேற்ப 80 கிலோ வாட் யூனிட் வரை பயன்படுத்தலாம். மீதமுள்ள மின்சாரம் அரசின் 'கிரிட்டுக்கு' செல்கிறது. அதையும் கணக்கீடு செய்யாததால் எங்களுக்கு ஆண்டு முடிவில் லட்சக்கணக்கில் இழப்பு ஏற்படும். சோலார் நிறுவனம் அமைத்தும் கூடுதலாக மின்கட்டணம் செலுத்துவதால், சோலார் உபகரணங்களுக்கு கடன் வாங்கிய தொகையை செலுத்துவதற்கு கூடுதல் காலம் பிடிக்கும். எங்களது தயாரிப்புச் செலவு அதிகரிக்கும். எனவே நிறுவனங்களின் சோலார் மின்உற்பத்தியில் பயன்படுத்தாமல் 'கிரிட்'டுக்கு அனுப்பும் மின்சாரத்தை அரசு முறையாக கணக்கிட வேண்டும். சோலார் நிறுவுவதற்கு 25 சதவீத மானியம் வழங்க வேண்டும் என்றனர்.