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முட்புதர் அகற்றியதாக அதிகாரிகள் விளக்கம்: கிராமத்தினர் குமுறல்

முட்புதர் அகற்றியதாக அதிகாரிகள் விளக்கம்: கிராமத்தினர் குமுறல்

UPDATED : ஆக 13, 2026 06:01 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 06:01 PM ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 PM

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திருமங்கலம்: திருமங்கலம் ஒன்றியம் கிழவனேரி ஊராட்சி பொன்னம்பட்டி கண்மாய்க்கு மீனாட்சிபுரம், சவுடார்பட்டி பகுதிகளில் பெய்யும் மழை நீர் கால்வாய் மூலம் நிரம்பும்.

இந்தக் கண்மாயை நம்பி பலநுாறு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் உள்ளன. இந்த வரத்து கால்வாய் துார்வாரப்படாமல் முட்புதர்கள் வளர்ந்து கால்வாய் முழுவதும் அடைபட்டுள்ளது. இது குறித்து கிராம மக்கள் திருமங்கலம் ஒன்றிய அலுவலர்களுக்கு மனு அளித்தனர். இது குறித்து விசாரிக்க நேரில் வந்த அதிகாரிகள் இந்த வரத்துக் கால்வாய் நீர்வளத் துறைக்குரியது எனக் கூறி கிளம்பிச் சென்றனர்.

இதையடுத்து கிராமத்தினர் அளித்த மனுவுக்கு பதில் அளித்த ஒன்றிய அதிகாரிகள் துாய்மைப் பணியாளர்களை கொண்டு அந்தக் கால்வாயில் முட்புதர்கள் அகற்றப்பட்டதாக பதில் அளித்துள்ளனர். செய்யாத வேலையை செய்ததாகக் கூறி பதில் அளித்த அதிகாரிகள் மீது மாவட்ட நிர்வாகம் உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கால்வாயை துார்வாரி சீரமைக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் வலியுறுத்தினர்.

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