/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ பழிக்குப் பழியாக கொத்தனார் கொலை
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 10:28 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:22 PM
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பேரையூர்: கள்ளிக்குடி தாலுகா வில்லுார் சீனிவாசன் மகன் செல்லப்பாண்டி 44. கொத்தனார். இவர் மனைவியை பிரிந்து தனியாக வசித்தார். கடந்த ஆண்டு ஆடி மாதம் இவரும் இவரது உறவினர் அழகுமலைகண்ணனும் சேர்ந்து அதே ஊரைச் சேர்ந்த சிவாவை கொலை செய்தனர்.
இவரது தந்தை சிவகாசியில் வாட்ச்மேன் ஆக வேலை செய்து வருகிறார். சீனிவாசன் அலைபேசியில் பலமுறை அழைத்த போது செல்லப்பாண்டி எடுக்கவில்லை. இதனால் இவர் செல்லப்பாண்டி வீட்டிற்கு வந்தபோது அவர் கை,கால், தலை வெட்டுப்பட்டு இறந்து கிடந்தார். பழிக்குப் பழியாக கொலை செய்ததாக அதே ஊரைச் சேர்ந்த மாரியப்பன் 52, சிந்துவேல் 55, வேல்முருகன் 31, ஆகியோர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.