முத்தாலம்மன் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா: பக்தர்கள் பரவசம்
முத்தாலம்மன் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா: பக்தர்கள் பரவசம்
UPDATED : நவ 06, 2026 05:06 AM
ADDED : நவ 05, 2026 06:08 PM
பேரையூர்:
பேரையூர் தாலுகா டி. கல்லுப்பட்டி அருகே அம்மாபட்டியில் முத்தாலம்மன் கோயில் ஏழூர் சப்ரத் திருவிழா இன்று (நவ.,5) நடந்தது.
தேவன்குறிச்சி, டி கல்லுப்பட்டி, சத்திரப்பட்டி, வன்னிவேலம்பட்டி, அம்மாபட்டி,காடனேரி, கிளாங்குளம் ஆகிய ஊர்கள் இணைந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஐப்பசியில் முத்தாலம்மனுக்கு விழா எடுப்பது வழக்கம். முத்தாலம்மனை தேவன்குறிச்சியில் ஆதிபராசக்தி, டி. கல்லுப்பட்டியில் சரஸ்வதி, வன்னிவேலம்பட்டியில் மகாலட்சுமி, அம்மாபட்டியில் பைரவி, காடனேரியில் திரிபுரசுந்தரி, கிளாங்குளத்தில் சபரி, சத்திரப்பட்டி சவுபாக்கியவதியாக வழிபடுகின்றனர்.
அம்மாபட்டியில் ஏழு ஊர்களுக்கு அம்மன் உருவாக்கப்பட்டு இன்று இரவு கண் திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இன்று காலை 7:00 மணிக்கு அவரவர் ஊர்களில் இருந்து தலைசுமையாக ஆறு சப்பரங்களை அம்மாபட்டிக்கு கொண்டு வந்தனர். அங்கிருந்து அம்மனை அவரவர் ஊருக்கு எடுத்துச் சென்று வழிபடுவது திருவிழாவில் அம்சம். இந்த ஊர்களின் காப்பு கட்டி 15 நாட்கள் விரதம் இருந்து இளைஞர்கள் 40 அடி உயரத்தில் சப்பரம் செய்து அதை துாக்கிக்கொண்டு பக்தர்கள் புடை சூழ அம்மாபட்டிக்கு இன்று காலை வந்தனர்.
சுவாமி சிலைகளுக்கு அந்தந்த ஊர் நாட்டாமைகள் அம்மனுக்கு முதல் மரியாதை வழங்கினர். அதன்பின் ஆறு சப்பரங்களில் சிலைகளை வைத்து அவரவர் ஊருக்கு எடுத்துச் சென்று வழிபட்டனர். வேலைக்காக எங்கு சென்றிருந்தாலும் இத்திருவிழாவில் பங்கேற்க இப்பகுதி மக்கள் இங்கு வந்து விடுவார்கள். சமூக ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தும் வகையில் முத்தாலம்மன் கோயில் சப்பர திருவிழா நடந்தது.