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/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/﻿ என் உயிருக்கு ஆபத்து: த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., 'பகீர்'

﻿ என் உயிருக்கு ஆபத்து: த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., 'பகீர்'

﻿ என் உயிருக்கு ஆபத்து: த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., 'பகீர்'

ADDED : ஆக 01, 2026 11:15 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 11:15 PM

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மதுரை: 'முன்விரோதம், அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி யால் என் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டு உள்ளது' என, போலீஸ் பாதுகாப்பு கேட்டு, மதுரை மாவட்டம், உசிலம்பட்டி தொகுதி த.வெ.க., -- எம்.எல்.ஏ., விஜய் மனு கொடுத்துள்ளார்.

மதுரை எஸ்.பி., தேவநாதனிடம், நேற்று அவர் அளித்த மனுவில் தெரிவித்துள்ளதாவது:

தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக அனைத்து பகுதிகளுக்கும் செல்கிறேன். மக்களின் குறைகளை கேட்டு வருகிறேன்.

அந்நேரத்தில் சிலர் இடையூறு ஏற்படுத்த முயற்சிப்பதுடன், ஏற்கனவே நிலவும் முன்விரோதம் மற்றும் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சியால் என்னை பழிவாங்கும் நோக்கில் சில சூழ்ச்சிகள் நடந்து வருவதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது.

என் உயிருக்கும், உடைமைகளுக்கும் அச்சுறுத்தல் உள்ளது. நான் மக்களை சந்திக்கும்போது அசம்பாவிதம் ஏற்படாதவாறு, தனிப்பட்ட போலீஸ் பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு தெரிவித்து உள்ளார்.

த.வெ.க., ஆட்சியை கவிழ்க்க, எம்.எல்.ஏ.,க் களை விலைக்கு வாங்கும் குதிரை பேர விவகாரத்தில், இவரது பெயரும் அடிப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

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