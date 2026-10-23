மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் மாயமான கல் யானைகள்: கோயில் நிர்வாகம் ‘திருவிளையாடல்’
மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் மாயமான கல் யானைகள்: கோயில் நிர்வாகம் ‘திருவிளையாடல்’
ADDED : அக் 22, 2026 06:31 PM
மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் சிவபெருமானின் 64 விளையாட்டுகளில் குறிப்பிட்ட சில விளையாட்டுகள் உற்ஸவ நாட்களில் இன்றும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதில் கல் யானைக்குக் கரும்பு தந்த படலம் சிவபெருமானின் 21 வது திருவிளையாடல்.
எல்லாம் வல்ல சித்தராக சிவபெருமான் மதுரையில் தோன்றி மக்களின் அனைத்து விதமான வேண்டுதல்களையும் நிறைவேற்றி வந்தார். அதையறிந்த மன்னன் அபிஷேக பாண்டியன் காவலாளிகள், மந்திரிகளை அனுப்பி தன்னை காண அழைத்து வருமாறு உத்தரவிட்டார். ஆனால் சித்தரோ ‘நான் வர மாட்டேன். உங்கள் அரசனை என்னை வந்து பார்க்கச் சொல்’ என்றார். கோபம் கொண்ட மன்னன், நேரில் வந்து ‘நீங்கள் சித்தரா என எப்படி நான் அறிவேன்’ எனக்கேட்க, கல் யானைக்கு கரும்பு கொடுத்து சுவாமி உண்ண செய்தார். இந்த திருவிளையாடல் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி ஆண்டுதோறும் தை மாதம் வடக்கு ஆடி வீதியில் நடைபெறும். அதற்காகவே இரண்டு கல் யானைகள் பல ஆண்டுகளாக அங்கே இருந்தன. தற்போது அந்த சிலைகள் ஒன்று என்ன ஆனது என்று தெரியவில்லை. மற்றொன்று வேறு இடத்தில் கேட்பாரற்று கிடக்கிறது.
இதுகுறித்து ஹிந்து ஆலய பாதுகாப்பு மாநில பொருளாளர் ஆதிசேஷன் கூறியதாவது: கல் யானை வடக்காடி வீதி திரும்பியவுடன் கிழக்காடி வீதியில் இருக்கும். 2018ல் வீர வசந்தராயர் மண்டபம் தீக்கிரையான போது ஒரு யானை அங்கிருந்து காணாமல் போனது. செப்.,17 கும்பாபிஷேகம் முடிந்த பின்னர் இன்னொரு யானையையும் காணவில்லை. காலம் காலமாக அங்கே கல் யானையை தரிசித்து வந்த பக்தர்களுக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மீண்டும் முன்பு இருந்த இடத்திலேயே இரு யானை சிலைகளையும் வைக்க வேண்டும். திருவிளையாடல் குறித்து பக்தர்களுக்கு தெரிவிக்கும் வகையில் அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும் என்றார்.