ஸ்டார்ட் அப், எம்.எஸ்.எம்.இ., தொழில்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு! நபார்டு வங்கியின் 'மாபிப்' வழிகாட்டுகிறது
ஸ்டார்ட் அப், எம்.எஸ்.எம்.இ., தொழில்களுக்கு அதிக வாய்ப்பு! நபார்டு வங்கியின் 'மாபிப்' வழிகாட்டுகிறது
UPDATED : அக் 29, 2026 12:52 AM
ADDED : அக் 28, 2026 07:09 PM
மதுரை: மதுரை வேளாண் கல்லுாரி வளாகத்தில் உள்ள நபார்டு வங்கியின் மதுரை வேளாண் தொழில்களுக்கான ஊக்குவிப்பு மையம் (மாபிப்) மூலம் 400 பேர் ஸ்டார்ட் அப், எம்.எஸ்.எம்.இ., நிறுவனங்கள் தொடங்கியுள்ளனர்.
புதிதாக தொழில் தொடங்குவோருக்கான அனைத்து உதவிகளும் இங்கு வழங்கப்படுகிறது. இங்குள்ள 'புராடக்ட் புரமோஷன் சென்டரில்' பாலில் மதிப்புக்கூட்டுதலுக்குத் தேவையான 16 வகை கருவிகள், சமைத்த உணவுகளை ஓராண்டு வரை பாதுகாக்கும் 'ரிடார்ட் பேக்கிங்' கருவி, நுாடுல்ஸ், சிறுதானிய நுாடுல்ஸ், அவல் மேக்கிங் மெஷின், கடலை மிட்டாய், மிட்டாய் வகைகள், கால்நடை தீவனத்தயாரிப்புக்கு என இயந்திரங்கள் உள்ளன. புதிதாக தொழில் துவங்க திட்டமிடுவோர் இயந்திரங்களை நிறுவுவதற்கும் அதற்கென இட வசதியும் செய்ய முடியாத நிலையில் தங்களது மூலப்பொருட்களை கொண்டு வந்து மதிப்புக்கூட்டிய பொருளாக மாற்றி பேக்கிங் செய்து கொண்டு செல்லலாம். இதற்கென குறைந்தளவு கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
நபார்டு வங்கியின் உதவிப்பொதுமேலாளர் சக்திபாலன் கூறியதாவது: மதுரை மாவட்டத்தில் எம்.எஸ்.எம்.இ., துறையின் கீழ் 1.50 லட்சம் பேர் உத்யம் சான்றிதழ் பெற்று தொழில் செய்கின்றனர். நடப்பாண்டு கடன் திட்டத்தில் எம்.எஸ்.எம்.இ., தொழில்களுக்கான கடன் இலக்கை 60 சதவீதம் அடைந்துள்ளோம். மாபிப் மூலம் 400க்கும் மேற்பட்ட குறு, சிறு, நடுத்தரத்தொழில்கள், ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு வழிகாட்டப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் என்.ஏ.பி.எல்., அங்கீகாரம் பெற்ற தேசிய ஆய்வகம் உள்ளதால் உணவுப்பொருட்களின் இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் தன்மைகளை ஆய்வு செய்யலாம். வேளாண் சார்ந்த உணவுத் தொழில்கள், மல்லிகை, பருப்பு வகைகள், குறுந்தானியங்கள், இன்ஜினியரிங், ரப்பர், டெக்ஸ்டைல், சுற்றுலாத் தொழில்களுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய உள்ளன. தொழில் தொடங்குவோர் இதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றார்.