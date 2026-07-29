மதுரையில் புதிய மத்திய சிறை 2028ல் பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது: வேகமெடுக்கும் கட்டுமானப் பணிகள்
மதுரையில் புதிய மத்திய சிறை 2028ல் பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது: வேகமெடுக்கும் கட்டுமானப் பணிகள்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 02:00 AM
மதுரை: மதுரை மாவட்டம் மேலுார் அருகே செம்பூரில் கட்டப்படும் புதிய மத்திய சிறை, பெண்கள் சிறை 2028 ஜனவரியில் பயன்பாட்டிற்கு வரும் வகையில் பணிகள் வேகமாக நடந்து வருகின்றன.
தற்போதைய மதுரை மத்திய சிறை 1865ல் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் 30 ஏக்கரில் கட்டப்பட்டது. இன்று கைதிகளின் எண்ணிக்கை 2 ஆயிரத்திற்கு மேல் உள்ளதால் இடநெருக்கடியும், பாதுகாப்பற்ற சூழலும் நிலவுகிறது.
இதன்காரணமாக மேலுார் அருகே செம்பூரில் 89 ஏக்கரில் புதிய சிறை ரூ.342 கோடியில் 3 கட்டமாக கட்டப்பட்டு வருகிறது. முதற்கட்டமாக 2500 கைதிகள் தங்கும் வகையிலும், சிறைக் காவலர்களுக்கான 113 குடியிருப்புகளும் கட்டுமான பணி நடந்து வருகிறது. இப்பணி இந்தாண்டு டிசம்பருக்குள் முடியும்.
இரண்டாவது கட்டமாக 2027 ம் ஆண்டு ஜனவரியில் பெண்கள் சிறையும், 80 குடியிருப்புகளும் கட்டும் பணி துவங்கும். ஆறு மாதங்களில் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஜூனில் 3வது கட்டமாக 283 குடியிருப்புகள் கட்டும் பணி துவங்கி நவம்பருக்குள் முடிக்கப்படும். டிசம்பருக்குள் எலக்ட்ரிக்கல் உட்பட அனைத்து பணிகளும் முடிக்கப்பட்டு, சிறை நிர்வாகத்திடம் கட்டடத்தை காவலர் வீட்டு வசதி கழகம் ஒப்படைக்கும். 2028 ஜனவரியில் புதிய சிறை பயன்பாட்டிற்கு வரும்.
இதன்மூலம் மதுரை மாவட்ட நீதிமன்றத்திற்கு 20 நிமிடங்களில் கைதிகளை அழைத்து வரமுடியும். மேலுார் நான்குவழிச்சாலை, அவுட்டோர் ரிங் ரோடு மூலம் தென்மாவட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு எளிதாக கைதிகளை அழைத்துச்செல்ல முடியும். நேரமும், எரிபொருளும் மிச்சமாகும்.
செம்பூரில் புதிய சிறை செயல்பட்ட பின், தற்போதைய சிறையை மகப்பேறு, குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்காக சுகாதாரத்துறையும், நிர்வாக வசதிக்காக நகராட்சி நிர்வாகத்துறையும் கேட்டு வருகின்றன.