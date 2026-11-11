வருவாய் சான்று வழங்க புதிய நடைமுறை: அரசு உத்தரவை செயல்படுத்த வலியுறுத்தல்
வருவாய் சான்று வழங்க புதிய நடைமுறை: அரசு உத்தரவை செயல்படுத்த வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:30 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:24 PM
மதுரை: வருவாய்த்துறையில் பணிப்பளுவை குறைக்கும் வகையில், சான்றிதழ் வழங்கும் பொறுப்பை சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தாசில்தாருக்கும், துணைத் தாசில்தாருக்கும் பகிர்ந்தளித்து அரசு உத்தரவிட்டு 2 மாதங்களாகியும் அமல்படுத்தப்படவில்லை.
வருவாய்த்துறையில் வி.ஏ.ஓ., வருவாய் ஆய்வாளர், துணைத்தாசில்தார் மற்றும் ரெகுலர் தாசில்தார் வாரிசு, வருவாய் உள்ளிட்ட பல்வேறு சான்றுகளை வழங்குகின்றனர். இதனால் நிலநிர்வாகம், சட்டம் ஒழுங்கு, பேரிடர் மேலாண்மை பணிகளில் உள்ள ரெகுலர் தாசில்தார்களுக்கு மற்ற பணிகளில் தொய்வு ஏற்படுகிறது.
எனவே சான்று வழங்கும் அதிகாரத்தை வி.ஏ.ஓ., வருவாய் ஆய்வாளர் மற்றும் துணைத்தாசில்தார் அல்லது சமூகபாதுகாப்பு திட்ட தாசில்தார் வழங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. இதுவரை கோட்டாட்சியர் (ஆர்.டி.ஓ.,) வழங்கிய ஆதரவற்றோர் விதவை சான்று இனி சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தாசில்தாரால் வழங்கப்படும். வாரிசு, பட்டியலின, இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் சான்றும் இவரால் வழங்கப்படும்.
இதுவரை ரெகுலர் தாசில்தார் வழங்கும் முதல்பட்டதாரி, கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண், வேலையின்மை, விவசாய வருமானம், கலப்புத் திருமணம், விதவை, குடும்பம் புலப்பெயர்வு, சிறு, குறுவிவசாயி, பேரிடரால் கல்விச்சான்று இழந்தது, திருமணமாகாதவர், ஆண் குழந்தை இல்லை, அடகு வணிகர் உரிமம், பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பிரிவினர், சமணமத சிறுபான்மை, வேலைவாய்ப்புக்கு முதல் தலைமுறை பட்டதாரி போன்றவை துணைத்தாசில்தாருக்கு மாற்றப்படுகிறது என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு வருவாய்த்துறை பதவி உயர்வு அலுவலர்கள் சங்க மாநில பொதுச் செயலாளர் ஜெயகணேஷ் கூறியதாவது: வருவாய்த்துறையில் சட்டசபையில் அறிவித்தபடி கடந்த ஆகஸ்டில் உத்தரவு வெளியிடப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை அதை அமல்படுத்தப்படவில்லை. இதுகுறித்து உயரதிகாரிகளிடம் கேட்டால் பரிசீலனையில் உள்ளது என்கின்றனர். இதனை அமல்படுத்த முதல்வர் விஜய் தனிக்கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றார்.