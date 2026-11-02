புதிய ஏற்பாடு! மதுரை மாநகராட்சியில் டிசம்பரில் அமலாகிறது: 81 வார்டுகளில் குப்பை அகற்ற ரூ.270 கோடி நிதி
புதிய ஏற்பாடு! மதுரை மாநகராட்சியில் டிசம்பரில் அமலாகிறது: 81 வார்டுகளில் குப்பை அகற்ற ரூ.270 கோடி நிதி
ADDED : நவ 02, 2026 08:23 PM
மதுரை: மதுரை மாநகராட்சியில் குப்பை சேகரிப்பு, மறுசுழற்சி பணிகளுக்கு ரூ.270 கோடியில் புதிய டெண்டர் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. புதிய நிறுவனம் பொறுப்பேற்கும் வரை ‘அவர்லேண்ட்’ நிறுவனமே பணிகளைத் தொடரும் என மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
மாநகராட்சியின் 100 வார்டுகளிலும் தினந்தோறும் 950 டன் குப்பை சேர்கிறது. இதனை அகற்றும் அவர்லேண்ட் நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தம் நவ.15ல் நிறைவடைகிறது. இந்நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து பொதுமக்கள், கவுன்சிலர்கள் புகார் தெரிவித்ததுடன், துப்புரவுத் தொழிலாளர்களும் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து புதிய ஒப்பந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி மாநகராட்சியின் 1, 2, 3, 5 மண்டலங்களில் உள்ள 81 வார்டுகளில் குப்பை சேகரிப்பு, தரம் பிரித்து கொண்டு செல்லுதல், பதப்படுத்துதல் பணிகளுக்கு 18 மாதங்களுக்கு ரூ.270 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. மண்டலம் 4, வார்டு 84ல் மட்டும் மாநகராட்சியின் நிரந்தரப் பணியாளர்களே துப்புரவுப் பணிகளை மேற்கொள்வர். ‘டெண்டர்’ முடிந்து டிசம்பரில் புதிய நிறுவனம் சார்பில் பணிகள் துவங்கப்படவுள்ளன. அதுவரை அவர்லேண்ட் நிறுவனமே குப்பையை அகற்றும் பணியில் ஈடுபடும்.
புதிய ஒப்பந்தப்படி குறைந்தபட்சம் 3 ஆயிரத்து 407 துப்புரவுப் பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும். வீடுகள், வணிக நிறுவனங்கள், பஸ் ஸ்டாண்டுகள், மார்க்கெட்களில் மட்கும் குப்பை, மட்காத குப்பை, சுகாதாரக் கழிவுகள் என தரம் பிரித்து சேகரிக்க வேண்டும். தெருக்களை தினமும் சுத்தம் செய்தல், மழைநீர் வடிகால்களை துார்வாருதல் பணிகளும் ஒப்பந்தத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. மூன்று ‘ஷிப்டு’களாக பணிகள் நடைபெறும்.
ஆறு மணி நேரத்தில் தீர்வு
தத்தனேரி, கோச்சடையில் உள்ள குப்பை மாற்று நிலையங்கள், 38 நுண்ணுரக் கூடங்களை பராமரிக்கும் பொறுப்பும் புதிய நிறுவனத்திடமே வழங்கப்படும். குப்பை சேகரிப்பு வாகனங்களில் ஜி.பி.எஸ்., வசதி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. குப்பை புகார்களுக்கு 24 மணி நேர கட்டுப்பாட்டு மையம் அமைத்து, ஆறு மணி நேரத்துக்குள் குறைகளைத் தீர்க்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்த விதிகளை முறையாகப் பின்பற்றாத நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தத்தை உடனடியாக ரத்து செய்யும் வகையில் கடும் கண்காணிப்பு இடம் பெற்றுள்ளதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.