சந்தைக்கு புதிது! ஞாயிறு மட்டும் இயற்கை விளைபொருள் விற்பனை: வேளாண் வணிகம் மூலம் உழவர் சந்தையில் ஏற்பாடு
சந்தைக்கு புதிது! ஞாயிறு மட்டும் இயற்கை விளைபொருள் விற்பனை: வேளாண் வணிகம் மூலம் உழவர் சந்தையில் ஏற்பாடு
UPDATED : அக் 31, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 30, 2026 07:24 PM
மதுரை: வேளாண் வணிகம் மற்றும் விற்பனைத் துறை மூலம் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் மட்டும் இயற்கை சாகுபடி பொருட்களை விற்கும் வகையில் நாளை (நவ.1) முதல் உழவர் சந்தைகளில் திட்டம் துவங்குகிறது.
மதுரை மாவட்டத்தில் இயற்கை வேளாண் முறையில் பாரம்பரிய அரிசி, காய்கறி, பழங்கள், சிறு, குறுந்தானியங்கள், கீரை வகைகள் குறைந்தளவே சாகுபடி செய்யப்படுகின்றன. மதுரையில் அண்ணாநகர், சொக்கிகுளம், பழங்காநத்தம், ஆனையூர், மேலுார், திருமங்கலம், உசிலம்பட்டி சந்தைகளில் தினமும் காய்கறி, பழங்கள், கீரைகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.
ரசாயன உரம், பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளைப் பயன்படுத்தி சாகுபடி செய்யப்படும் பொருட்களுடன் ஒப்பிடும் போது இயற்கை சாகுபடி பொருட்களின் விலை சற்று கூடுதலாக உள்ளதால் சந்தையில் விற்பனை வாய்ப்பு குறைவாக உள்ளது. இதற்காக வேளாண் வணிகம் மற்றும் விற்பனைத் துறை மூலம் உழவர் சந்தைகளில் இயற்கை வேளாண் பொருட்களுக்கென தனி விற்பனைச் சந்தை ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக மாவட்டத்தில் உள்ள இயற்கை சாகுபடி விவசாயிகள் 100 பேர் கண்டறியப்பட்டு விதைச் சான்று மற்றும் அங்ககச் சான்றளிப்பு துறை மூலம் அங்ககச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மதுரையில் உள்ள 7 சந்தைகளில் ஞாயிறு மட்டும் காலை 6:00 முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை இயற்கை வேளாண் விளைபொருட்கள் விற்கப்படும். நாளை (நவ.1) முதல் இயற்கை விளைபொருள்களை உழவர் சந்தைகளில் வாங்கலாம்.