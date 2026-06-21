தினமலர் 'அ'...னா, 'ஆ'வன்னா அரிச்சுவடி ஆரம்பம் ஆரவாரம்: செல்லக் குழந்தைகளுடன் ஆர்வமாக பங்கேற்ற பெற்றோர் கல்விக்கண் திறந்து ஆசி வழங்கி அருள் புரிந்த கலைமகள்
தினமலர் 'அ'...னா, 'ஆ'வன்னா அரிச்சுவடி ஆரம்பம் ஆரவாரம்: செல்லக் குழந்தைகளுடன் ஆர்வமாக பங்கேற்ற பெற்றோர் கல்விக்கண் திறந்து ஆசி வழங்கி அருள் புரிந்த கலைமகள்
ADDED : அக் 20, 2026 08:02 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:02 PM
மதுரை: மதுரையில் தினமலர் மாணவர் பதிப்பு, மஹன்யாஸ் இணைந்து இரண்டரை வயது முதல் மூன்றரை வயது குழந்தைகளுக்கு கல்விக் கண் திறந்து கலைமகள் ஆசி வழங்கும் 'அ'னா, 'ஆ'வன்னா அரிச்சுவடி ஆரம்பம் நிகழ்ச்சி மதுரை இம்மையிலும் நன்மை தருவார் கோயிலில் (சிவகங்கை சமஸ்தானம் தேவஸ்தாவனம் நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்டது) நேற்று ஆரவாரமாய் நடந்தது.
தினமலர் சார்பில் விஜயதசமி நன்னாளில் ஒவ்வொரு ஆண்டும், நெல்மணிகள் மீது குழந்தைகளின் பிஞ்சு விரல் பிடித்து அரிச்சுவடியை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. பள்ளி வகுப்பறைக்குள் செல்வதற்கு முன் கல்விக் கோயிலுக்குள் செல்லும் இந்நிகழ்ச்சியில் ஆயிரக்கணக்கான பெற்றோர் தங்கள் குழந்தைகளுடன் பங்கேற்றனர்.
ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்த பெற்றோர் மட்டும் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களுக்கு தினமலர், மஹன்யாஸ் சார்பில் வித்யாரம்பத்திற்கு தேவையான தேங்காய், பழம், பச்சரிசி, இனிப்பு, வெற்றிலை, பாக்கு, தாம்பூலம் தட்டு உள்ளிட்ட பொருட்கள் அடங்கிய பை வழங்கப்பட்டன. 8 சுற்றுகளாக பெற்றோர் குழந்தைகள் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
* விரும்பிய வரம் தரும் சரஸ்வதி
பங்கேற்றவர்களுக்கு ஸ்தல அர்ச்சகர் தர்மராஜ் சிவம், வித்யாரம்பத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்துரைத்தார். அரிச்சுவடியை ஆரம்பிக்கும் முன் பெற்றோர் 'ஓம்... எனும் பிரணவ மந்திரத்தை உச்சரிக்க' கேட்டுக்கொண்டார். அப்போது, தாம்பூலத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த பச்சரிசியில்குழந்தைகளின் பிஞ்சு விரல் பிடித்து பெற்றோர் 'ஓம்' எனவும், அதையடுத்து 'அ'னா எனவும் எழுதி மகிழ்ந்தனர்.
அப்போது ஸ்தல அர்ச்சகர், அறிவுக் கடவுளின் ஆசீர்வாதம். விரும்பிய கல்வியை தருபவள் சரஸ்வதி. அவளது ஆசீர்வாதம் என் குழந்தைக்கு நிரம்ப கிடைக்க வேண்டும் என பெற்றோரிடையே கூறி, 'உங்கள் குலதெய்வத்தை நினைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு குழந்தையையும் நன்றாக படித்து ஞானத்துடன் வளர வேண்டும் என காதில் கூறி ஆசீர்வதியுங்கள்' என கேட்டுக்கொண்டார். பெற்றோரும் தங்கள் செல்லக் குழந்தைகளை மனமுருகி ஆசீர்வதித்தனர்.
இதையடுத்து, 'கலைமகள் சரஸ்வதியின் பரிபூரணம் கிடைத்து ஒவ்வொரு குழந்தையும் கல்வி, கேள்வி, ஞானம், வைராக்கியம் போன்ற பேறுகள் பெறுவர்' என அர்ச்சகர் வாழ்த்தினார்.
குழந்தைகளுடன் பெற்றோர், பாட்டி, தாத்தா என உறவினர்களும் உற்சாகத்துடன் பங்கேற்று தங்களின் சுட்டிக் குழந்தைகளின் அரிச்சுவடி ஆரம்பத்தை கண்கொட்டாமல் ரசித்து, நிகழ்ச்சியை நடத்திய தினமலர் நாளிதழுக்கு மனம் நிறைந்த நன்றி தெரிவித்தனர். கோயிலுக்குள் பெற்றோர், குழந்தைகள் அமர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க தேவையான ஏற்பாடுகளை தினமலர் நாளிதழ் செய்தது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு பவர்டு வை ஸ்பான்சர் அம்மன் உயர்தர சைவ உணவகம். கோ ஸ்பான்சர் ஆனந்தா அண்ட் ஆனந்தா, மதுரை கிருஷ்ணம்மாள் ராமசுப்பையர் சி.பி.எஸ்.இ.,பள்ளி, மதுரை ஸ்ரீநர்சீங் ஸ்வீட்ஸ் லிமிடெட். சீமா சார்பில் நோட்டு புத்தகங்கள் வழங்கப்பட்டது. 'டோம்ஸ்' சார்பில் பென்சில், பேனா, ஸ்கேல், ரப்பர் வழங்கப்பட்டது.
* கல்வி, கேள்வி ஞானம் பெருகும்
தர்மராஜ் சிவம், ஸ்தல அர்ச்சகர், இம்மையிலும் நன்மை தருவார் கோயில்:
கல்வியின் அரசியான கலைமகள் ஆசி கிடைத்தால் கல்வி அறிவு பெருகும். அதன்படி தினமலர் நாளிதழ் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்நிகழ்ச்சியை இம்மையிலும் நன்மை தருவார் கோயிலில் நடத்தி வருவது பெருமையாக உள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பங்கேற்போர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிகழ்ச்சியால் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் கட்டமைக்கப்பட்டு கல்வி, கேள்வி, ஞானம் அனைத்திலும் தேர்ச்சி பெற்று எதிர்காலம் பொற்காலமாய் அமையும் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் பங்கேற்ற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் சரஸ்வதியில் அருள் கிடைக்கும்.–––––