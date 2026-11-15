குழந்தைகளைத் தாக்கும் பருவகால நோய்கள் : ஓர் விழிப்புணர்வு வழிகாட்டி
குழந்தைகளைத் தாக்கும் பருவகால நோய்கள் : ஓர் விழிப்புணர்வு வழிகாட்டி
ADDED : நவ 14, 2026 12:25 AM
குழந்தைகளைத் தாக்கும் பருவகால நோய்கள் : ஓர் விழிப்புணர்வு வழிகாட்டி
வானிலை மாற்றங்கள், பருவமழை மற்றும் குளிர்காலங்களின் போது குழந்தைகளிடம் பருவகால நோய்த்தொற்றுகள் பரவலாகக் காணப்படுகின்றன. குழந்தைகளின் நோயெதிர்ப்பு மண்டலம் இன்னும் முழுமையாக முதிர்ச்சியடையாமல் வளர்ச்சி நிலையிலேயே இருப்பதால், அவர்கள் எளிதில் நோய்த்தொற்றுகளுக்கு ஆளாகிறார்கள்.
பொதுவான பருவகால நோய்த்தொற்றுகள் :
* சுவாசப் பாதை நோய்த்தொற்றுகள்: சாதாரண சளி, இன்ஃப்ளூயன்ஸா (Influenza), வைரஸ் காய்ச்சல், தொண்டை வலி, மூச்சுக்குழாய் அழற்சி (Bronchitis) மற்றும் நிமோனியா (Pneumonia) ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
* இரைப்பை மற்றும் குடல் நோய்த்தொற்றுகள்: சுகாதாரமற்ற உணவு மற்றும் மாசுபட்ட குடிநீரினால் ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வாந்தி.
* கொசுக்களால் பரவும் நோய்கள்: குறிப்பாகப் பருவமழைக் காலங்களில் பரவும் டெங்கு, மலேரியா மற்றும் சிக்குன்குனியா.
* ஒவ்வாமை பாதிப்புகள் (Allergies): பருவநிலை மாற்றங்களின் போது தீவிரமடையும் மூக்கழற்சி (Allergic Rhinitis), சரும எரிச்சல் மற்றும் ஆஸ்துமா போன்ற மூச்சிரைப்புப் பிரச்சனைகள்.
முக்கியத் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்:
* உணவு உண்பதற்கு முன்பும், கழிப்பறையைப் பயன்படுத்திய பிறகும், வெளியில் விளையாடிவிட்டு வீடு திரும்பிய பிறகும் சோப்பு மற்றும் சுத்தமான நீரால் கைகளை நன்கு கழுவுவதை வழக்கமாக்க வேண்டும்.
* புரதச்சத்து, வைட்டமின்கள் நிறைந்த பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் அடங்கிய சரிவிகித உணவைக் குழந்தைகளுக்கு வழங்க வேண்டும்.
* உடல் வறட்சியைத் தவிர்க்க, குறிப்பாகக் காய்ச்சல் காலங்களில் குழந்தைகள் போதிய அளவு நீர் அருந்துவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
* பொதுவான குழந்தைகள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ள அதிக ஆபத்துள்ள குழந்தைகளுக்கு, மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி உரிய காலத்தில் தடுப்பூசிகள் போடப்படுவதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
* 2 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உடலை முழுமையாக மறைக்கும் முழுக்கை ஆடைகளை அணிவிக்க வேண்டும். 2 வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்குப் பாதுகாப்பான கொசு விரட்டிகளைப் (Mosquito Repellents) பயன்படுத்தலாம்.
எப்போது மருத்துவ உதவியை நாடலாம்:
கீழ்க்காணும் அறிகுறிகள் தென்பட்டால் தாமதிக்காமல் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்:
* 3 நாட்களுக்கு மேலாகத் தொடரும் கடுமையான காய்ச்சல்.
* மூச்சு விடுவதில் சிரமம் அல்லது மூச்சு திணறல்.
* அதீத சோர்வு, மந்தநிலை அல்லது தொடர்ச்சியான தூக்கக் கலக்கம்.
* வாந்தி அல்லது சிறுநீர் கழிக்கும் அளவு கணிசமாகக் குறைதல்.
* சருமத்தில் சிவப்புப் புள்ளிகள் தோன்றுதல் அல்லது கருப்பு நிறத்தில் மலம் கழித்தல் (இவை டெங்கு போன்ற தீவிர பாதிப்புகளின் அறிகுறிகளாக இருக்கலாம்).
* 3 மாதங்களுக்கும் குறைவான பச்சிளம் குழந்தைகள், பிறவி இதய நோய், ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள், நீண்ட காலமாக ஸ்டீராய்டு (Steroid) மருந்துகளை உட்கொள்பவர்கள் மற்றும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்த குழந்தைகளுக்கு அறிகுறிகள் தென்பட்டவுடன் ஆரம்பகட்ட மருத்துவச் சிகிச்சை அளிப்பது அவசியம்.
மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றிச் சுயமாக மருந்துகளை வழங்குவதையும், தேவையற்ற நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் (Antibiotics) மற்றும் அளவுக்கு அதிகமான மருந்துகளைப் பயன்படுத்துவதையும் முற்றிலுமாகத் தவிர்க்க வேண்டும்.
டாக்டர் ஜி. தன பிரியா எம்.டி.,
குழந்தைகள் நல மருத்துவ நிபுணர்
அப்போலோ பெண்கள் & குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை
98421 26711