கொச்சியின் முதல் பெண் போலீஸ் கமிஷனராக நிஷாந்தினி பொறுப்பேற்பு: திருச்சியை சேர்ந்தவர்
கொச்சியின் முதல் பெண் போலீஸ் கமிஷனராக நிஷாந்தினி பொறுப்பேற்பு: திருச்சியை சேர்ந்தவர்
UPDATED : அக் 31, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 31, 2026 05:44 PM
கொச்சி: கேரளம் மாநிலம் கொச்சி நகரின் முதல் பெண் போலீஸ் கமிஷனராக ஆர். நிஷாந்தினி பொறுப்பேற்றார். இவர் திருச்சி மண்ணச்சநல்லுாரை சேர்ந்தவர்.
சில தினங்களுக்கு முன் கொச்சி சேராநல்லுார் பகுதியில் ஒரு நீதிபதியின் 17 வயது மகன் ஓட்டிய கார் மோதி ஒருவர் உயிரிழந்தார். இந்த வழக்கில் நீதிபதிக்கு சாதகமாக செயல்பட்டதாக எழுந்த புகாரைத் தொடர்ந்து இன்ஸ்பெக்டர், சப் இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட 4 போலீசார் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர். கொச்சி கமிஷனர் காளிராஜ் மகேஷ்குமார் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
இதைத்தொடர்ந்து புதிய கமிஷனராக திருவனந்தபுரம் ஐ.ஜி.,யாக இருந்த ஆர். நிஷாந்தினி நியமிக்கப்பட்டு பொறுப்பேற்றார்.
2008ம் ஆண்டு கேரள கேடர் ஐ.பி.எஸ்., அதிகாரியான இவரது சொந்த ஊர் திருச்சி மாவட்டம் மண்ணச்சநல்லுார்.
இவரது கணவர், மதுரையை சேர்ந்த எம்.ஜி. ராஜமாணிக்கம் கேரள மின்வாரிய தலைவராக உள்ளார்.