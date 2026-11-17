நம்பர் 1! 'சிலாஸ்' தேர்வில் மதுரை மாவட்டம் இலக்கு: 1400 பள்ளிகள்; 141 கண்காணிப்பாளர் 'ரெடி'
நம்பர் 1! 'சிலாஸ்' தேர்வில் மதுரை மாவட்டம் இலக்கு: 1400 பள்ளிகள்; 141 கண்காணிப்பாளர் 'ரெடி'
ADDED : நவ 16, 2026 07:57 PM
மதுரை: மதுரையில் மாணவர்களின் கற்றல் திறனை ஆய்வு செய்யும் 'சிலாஸ்' (மாநில அடைவுத் திறன் தேர்வு) தேர்வில், மாநிலத்தில் முதலிடம் பிடிக்க கல்வித்துறை இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது.
ஆண்டுதோறும் அரசு, உதவிபெறும் பள்ளிகளில் மூன்று முதல் 9ம் வகுப்பு வரையான மாணவர்களுக்கு இத்தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இந்தாண்டு 3, 5, 8 ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கற்றல் திறன் ஆய்வு செய்யப்படவுள்ளது. 2024ல் நடந்த தேர்வில், மாநிலத்தில் மதுரை மாவட்டம் 3வது இடம் வென்றது.
கடந்த 2 ஆண்டுகள் இந்த ஆய்வு நடக்காத நிலையில், இந்தாண்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஏற்கனவே மூன்றாம் இடம் பிடித்த மதுரை, இந்தாண்டு முதலிடம் பிடிக்க வேண்டும் என ஆசிரியர்களுக்கு சி.இ.ஓ., தயாளன் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளார்.
இதன்படி இந்தாண்டுக்கு மாவட்ட அளவில் தொடக்கக் கல்வியில் 1200 பள்ளிகளும், உயர் நிலையில் (8 ம் வகுப்பு) 200 பள்ளிகளைத் தேர்வு செய்ய கல்வித்துறை திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதில் 2 ஆயிரம் முதல் 3 ஆயிரம் மாணவர்கள் 'ரேண்டமாக' மதிப்பீடு செய்யப்படவுள்ளனர்.
சி.இ.ஓ., தயாளன் கூறியதாவது: இத்தேர்வு மூலம் அறிவியல், கணிதம், சமூக அறிவியல் பாடங்களில் மாணவர்கள் திறன் ஆய்வு செய்யப்படும். வரும் ஜனவரியில் நடக்கும் தேர்வுக்கு தற்போதே மாணவர்களை தயார்படுத்தும் பணி தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக 130 ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள், 6 டி.இ.ஓ.,க்கள், 4 ஒருங்கிணைந்த கல்வி மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர், ஒரு உதவித்திட்ட அலுவலர் 'டீம்' ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக 2024ல் கேட்கப்பட்ட 'சிலாஸ்' வினாத்தாள் மாதிரியாக வைத்து மாணவர்கள் விடையளிக்கும் வகையில் தயார்ப்படுத்தவும், எஸ்.சி.இ.ஆர்.டி., மதிப்பீடுக் குழு இப்பணிகளை மேற்பார்வை செய்யவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த முறை 3ம் இடம் வென்ற மதுரை இம்முறை முதலிடம் பெற தலைமையாசிரியர், ஆசிரியர்கள் உறுதியேற்று செயல்பட வேண்டும் என்றார்.