'திருத்த மாட்டோம்'! கல்லுாரி மாணவர்களின் 'செமஸ்டர்' தேர்வு விடைத்தாளை பல்கலை ஊதியம் வழங்காததால் பேராசிரியர்கள் திட்டம்
'திருத்த மாட்டோம்'! கல்லுாரி மாணவர்களின் 'செமஸ்டர்' தேர்வு விடைத்தாளை பல்கலை ஊதியம் வழங்காததால் பேராசிரியர்கள் திட்டம்
UPDATED : அக் 20, 2026 05:26 AM
ADDED : அக் 19, 2026 08:21 PM
மதுரை: 'மதுரை காமராஜ் பல்கலை மதிப்பூதியம் வழங்காததால் கல்லுாரிகளின் நவம்பர் செமஸ்டர் தேர்வு விடைத்தாள்களை மதிப்பீடு செய்யப் போவதில்லை' என பேராசிரியர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். இதுதொடர்பாக பல்கலை கன்வீனருக்கும் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பல்கலையின் கீழ் 110 கல்லுாரிகள் உள்ளன. ஏப்ரல், நவம்பர் என ஆண்டுக்கு 2 செமஸ்டர் தேர்வுகள் நடைபெறும். மாணவர்களின் விடைத்தாள்களை பல்கலையில் முகாம் ஏற்பாடு செய்து மதிப்பீடு செய்யப்படும். பாடம் வாரியாக யு.ஜி., பி.ஜி., என லட்சக்கணக்கான விடைத்தாள்களை ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்கள் மதிப்பீடு செய்வர். இதற்காக அவர்களுக்கு மதிப்பூதியம் வழங்கப்படும்.
ஆனால் ஏப்ரல் முகாமில் பங்கேற்ற பேராசிரியர்களுக்கு இன்னும் வழங்கப்படவில்லை. இதுபோல் தொலைநிலைக் கல்வி விடைத்தாள் திருத்தம் முகாமில் பங்கேற்றவர்களுக்கு 2025 நவம்பர் முதல் மதிப்பூதியம் வழங்கப்படவில்லை. இதனால் 2026 நவ., செமஸ்டர் தேர்வு விடைத்தாள்களை திருத்தும் பணியை புறக்கணிக்க பேராசிரியர்கள் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
புறக்கணிப்பது உறுதி
இதுகுறித்து பேராசிரியர்கள் கூறியதாவது: விடைத்தாள் திருத்துவதற்காக யு.ஜி., ஒரு தாளுக்கு ரூ.12, பி.ஜி., ஒரு தாளுக்கு ரூ. 15 வீதம் பேராசிரியர்களுக்கு பல்கலை வழங்குகிறது. ஒவ்வொரு முகாமிலும் மதிப்பூதியம் வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. மாணவர் தேர்வுக் கட்டணத்தில் தான் இந்த ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது என்றாலும், உரிய நேரத்தில் கிடைப்பதில்லை. இந்தாண்டு ஏப்ரல் முகாமுக்கான மதிப்பூதியம் இதுவரை வழங்கவில்லை.
இதற்கிடையே 2026 நவம்பர் செமஸ்டர் தேர்வு அக்.29 ல் துவங்க உள்ளது. அதற்கான விடைத்தாள் திருத்தும் முகாம் டிசம்பரில் துவங்கும். ஏப்ரல் முகாமுக்கான ஊதியம் வழங்காவிட்டால் டிசம்பர் முகாமை புறக்கணிக்க முடிவு செய்துள்ளோம். இதுகுறித்து பல்கலை கன்வீனர் பொன்னையனுக்கும் கடிதம் அனுப்பியுள்ளோம் என்றனர்.