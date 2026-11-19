இனி புதிதாக டாஸ்மாக் கடை துவங்கக்கூடாது: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
இனி புதிதாக டாஸ்மாக் கடை துவங்கக்கூடாது: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 18, 2026 06:13 PM
மதுரை: தமிழகத்தில் ஏற்கனவே போதிய எண்ணிக்கையில் டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. இனி புதிதாக டாஸ்மாக் கடை துவங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை; துவங்கக் கூடாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே நவகிணத்துப்பட்டி மணிகண்டன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
நவகிணத்துப்பட்டியில் டாஸ்மாக் கடை அமைக்க தமிழக அரசு தரப்பில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. டாஸ்மாக் கடை அமைந்தால் எங்கள் ஊர் மட்டுமன்றி அருகிலுள்ள கிராம மக்களும் பாதிக்கப்படுவர்.
டாஸ்மாக் அல்லது தனியார் மதுபானக் கடை துவக்கக்கூடாது என கிராம சபை கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
ஏற்கனவே நவகிணத்துப்பட்டியில் டாஸ்மாக் கடை இருந்தது. மக்களின் எதிர்ப்பால் மூடப்பட்டது. தற்போது மீண்டும் கடையை திறக்க அரசு தரப்பில் முயற்சிக்கப்படுகிறது. மக்களின் நலன், எதிர்ப்புகளை கருத்தில் கொள்ளாமல் டாஸ்மாக் அமைக்க முயற்சிக்கும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
குறுகிய சாலை அருகே டாஸ்மாக் அமைந்தால் போக்குவரத்திற்கு இடையூறு, விபத்துகள், சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படும்.
விவசாயம் சார்ந்த பகுதியில் மதுக்கடை அமைப்பதால் ஏற்படக்கூடிய சமூக, பொருளாதார விளைவுகளை அதிகாரிகள் கருத்தில் கொள்ளத் தவறிவிட்டனர். இது தன்னிச்சையானது.
நவகிணத்துப்பட்டியில் டாஸ்மாக் கடை அமைக்கக்கூடாது என கலெக்டர், மாவட்ட டாஸ்மாக் மேலாளருக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.
நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு விசாரித்தது. மனுதாரர் தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஜோயல்பால் ஆண்டனி ஆஜரானார்.
நீதிபதிகள் பிறப்பித்த உத்தரவு: நவகிணத்துப்பட்டியில் டாஸ்மாக் கடை அமைக்கக்கூடாது. தமிழகத்தில் ஏற்கனவே போதிய எண்ணிக்கையில் டாஸ்மாக் கடைகள் உள்ளன. இனி புதிதாக டாஸ்மாக் கடை துவங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை; துவங்கக் கூடாது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.