குறுக்கு வழியில் ஆதாயம் தேடவேண்டிய அவசியம் அ.தி.மு.க.,வுக்கு இல்லை: த.வெ.க.,வுக்கு உதயகுமார் எச்சரிக்கை
குறுக்கு வழியில் ஆதாயம் தேடவேண்டிய அவசியம் அ.தி.மு.க.,வுக்கு இல்லை: த.வெ.க.,வுக்கு உதயகுமார் எச்சரிக்கை
UPDATED : நவ 04, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:08 PM
மதுரை: ‘‘ஊழலுக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்ட அ.தி.மு.க.,வுக்கு ஜனநாயக ரீதியில் மக்களை சந்தித்து ஆட்சிக்கு வரத்தெரியும். குறுக்கு வழியில் ஆதாயம் தேடவேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை’’ என த.வெ.க.,வை அ.தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் எச்சரித்துள்ளார்.
மதுரையில் அவர் கூறியதாவது: ‘த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களை விலைக்கு வாங்க அ.தி.மு.க., திட்டமிட்டுள்ளது’ என அமைச்சர் நிர்மல்குமாரும், ‘அ.தி.மு.க.,வினர் பேரம் பேசி வருகிறார்கள்’ என முஸ்தபா எம்.எல்.ஏ.,வும் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த அரசியல் யோக்கியர்கள்தான், ‘இயல் இசை நாடக மன்றத் தலைவர் நியமனத்திற்காக ரூ. 5 கோடி பேரம் பேசப்பட்டது’ என்று கூறியவர்கள். இந்த அமைச்சர்தான் ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.37க்கும், ரூ.41.50க்கும் வாங்க ஒப்பந்தம் போட்டவர். இதேநேரத்தில் கேரள அரசு ஒரு யூனிட் மின்சாரத்தை ரூ.12.50க்கு வாங்கியிருக்கிறது.
இந்த கோல்மால், ஊழல்களை திசை திருப்ப அ.தி.மு.க.,வின் பெயரை தேவையின்றி இழுத்துப் பேசுவதை நிர்மல்குமாரும், த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,க்களும் உடனடியாக நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும். ஊழலுக்கு எதிராக தொடங்கப்பட்ட அ.தி.மு.க.,வுக்கு ஜனநாயக ரீதியில் மக்களை சந்தித்து ஆட்சிக்கு வரத் தெரியும். குறுக்கு வழியில் ஆதாயம் தேடவேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை. இவ்வாறு கூறினார்.