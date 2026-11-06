வழிகாட்ட வழியில்லை! மதுரை வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு: இணையத்தில் விபரங்கள் பதிவிடணும்
வழிகாட்ட வழியில்லை! மதுரை வரும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு: இணையத்தில் விபரங்கள் பதிவிடணும்
ADDED : நவ 05, 2026 08:53 PM
மதுரை:
லட்சக்கணக்கான பயணிகளின் சுற்றுலா விருப்பத் தேர்வாக உள்ள மதுரையில், போதுமான வழிகாட்டிகள் (கைடுகள்) இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்திற்கென வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் தேர்வில் மதுரை 2ம் இடத்தில் உள்ளது. இங்கு வரும் பயணிகள் மீனாட்சி அம்மன் கோயில், நாயக்கர் மஹால், காந்தி மியூசியம், தெப்பக்குளம் உள்ளிட்ட பாரம்பரியம் சார்ந்த இடங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றனர்.
பயிற்சி பெற்றோர் இல்லை
சமீப ஆண்டுகளாக கீழடி, கலைஞர் நுாலகம் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கெனவும் பயணிகளின் வருகை அதிகரித்துள்ளது. ஆனால் இங்கு வர ஆர்வம் காட்டும் பயணிகளுக்கு அந்தத் தலங்களின் வரலாறு, கட்டடக்கலை, பண்பாட்டுச் சிறப்புகளை விளக்க பயிற்சி பெற்ற ‘கைடு’கள் இல்லை என்ற பெருங்குறை உள்ளது.
சுற்றுலா அமைப்பாளர் சீனிவாச ஜெயச்சந்திரன் கூறியதாவது: சுற்றுலா கைடுகள் உள்ளூர், பிராந்தியம், மொழி சார் திறன் என 3 பிரிவுகளாக உள்ளனர். இவர்களில் தகுதியானோரை அங்கீகரித்து, சுற்றுலா சார்ந்த இணையதளத்தில் அவர்களின் பெயர் விபரத்தை பதிவிடும்படி மாவட்ட சுற்றுலாத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சுற்றுலாத் துறையில் டிராவல் ஏஜென்சிகள், கைடுகளுக்கு போதுமான முன்னெடுப்புகள் எதுவும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. கேரளா போன்ற மாநிலங்களில் சிறிய நகரங்களில் கூட தேவையான கைடுகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். சுற்றுலாத்துறை அதிகாரிகள், தனியார் டிராவல்ஸ், முகவர்களுடன் ஆலோசித்து, பயணிகளுக்கான நடைமுறைச் சிக்கல்களை களைய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாவட்டத்தின் முக்கிய இடங்களில் சுற்றுலா வழிகாட்டி சேவை மையங்களை ஏற்படுத்தி, கைடுகளின் தொடர்பு விவரங்களை வெளியிட வேண்டும் என்றார்.
அங்கீகரிக்கப்பட்டோர் உள்ளனர்
மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் உமாதேவி கூறுகையில், ‘தமிழகத்தில் மதுரையில் மட்டுமே நுாற்றுக்கணக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட சுற்றுலா ‘கைடு’கள் உள்ளனர். கடந்தாண்டு இவர்களில் பலருக்கு மதுரை காமராஜ் பல்கலை மூலம் திறன் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு சான்றிதழ், அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ், வரலாறு படிக்கும் இறுதியாண்டு மாணவர்களுக்கு சுற்றுலா வழிகாட்டி பயிற்சியளிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது' என்றார்.