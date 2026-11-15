பணி நியமன பிரச்னையை எழுப்பும்கருவியல்ல பொதுநல வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
பணி நியமன பிரச்னையை எழுப்பும்கருவியல்ல பொதுநல வழக்கு: உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு
ADDED : நவ 14, 2026 05:19 PM
மதுரை: சம்பந்தமில்லாத மூன்றாம் தரப்பினர் பணி நியமனம் தொடர்பான பிரச்னையை எழுப்புவதற்கான கருவியாக பொதுநல வழக்கை பயன்படுத்தக்கூடாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருநாகேஸ்வரம் நாகராஜன் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:
பருவகால உதவியாளர், எழுத்தர் பணிக்கான தேர்வு பட்டியலை 2023 ல் தஞ்சாவூர் நுகர்பொருள் வாணிப கழக முதுநிலை மண்டல மேலாளர் வெளியிட்டார். தேர்வு நடைமுறையில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. தேர்வு பட்டியலை ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி பி.வேல்முருகன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: பணி நியமன தேர்வு விவகாரங்களில் பொது நல வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாது என்பது சட்டப்படி நிலைநாட்டப்பட்ட கொள்கையாகும்.
*ஏழைகள் நீதி பெற: ஏழை மக்கள், வறுமை, இயலாமை அல்லது சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய சூழல் காரணமாக தங்களின் உரிமைகளை நிலைநாட்ட நீதிமன்றத்தை அணுக முடியாத நிலையில், அவர்களுக்கு நீதி பெற்று தருவதற்காகவே பொது நல வழக்கு உருவானது. சம்பந்தமில்லாத மூன்றாம் தரப்பினர் பணி நியமனம் தொடர்பான பிரச்னையை எழுப்புவதற்கான கருவியாக பொதுநல வழக்கை பயன்படுத்தக்கூடாது. ஏனெனில், பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகி தீர்வு காண வாய்ப்பு உள்ளது.
*பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்:
மனுதாரர் இத்தேர்விற்கு விண்ணப்பித்தவரோ அல்லது பங்கேற்றவரோ இல்லை. தேர்வு நடைமுறையில் பங்கேற்ற யாரேனும் முறைகேடு அல்லது விதிமீறலால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், அவர்கள் நீதிமன்றத்தை அணுக உரிமை உண்டு. சம்பந்தமில்லாத மூன்றாம் தரப்பினர் தாக்கல் செய்யும் இத்தகைய மனுவை ஏற்பது முரணானது மட்டுமன்றி, பணி நியமன நடைமுறையை முடக்கி, தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். பணியில் நியமிக்கப்பட்ட ஒருவரது தகுதியின்மை குறித்து விசாரிக்கும் (கோ வாரன்டோ) மனுவை தவிர, தேர்வு பட்டியல் தொடர்பான விவகாரங்களில் மூன்றாம் தரப்பினர் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்ய முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இம்மனுவை தாக்கல் செய்ய மனுதாரருக்கு சட்டப்பூர்வ உரிமை இல்லை. தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. இவ்வாறு உத்தரவிட்டனர்.