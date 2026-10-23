/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/நவ.1 டில்லி பேரணிநிர்வாகிகள் புலம்பல்
UPDATED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:55 PM
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மதுரை: டில்லியில் 'இண்டி' கூட்டணி சார்பில் நவ.,1ல் நடக்கும் தேசிய பேரணிக்கு தமிழகத்தில் இருந்து காங்., மாவட்ட நிர்வாகிகள் அதிக எண்ணிக்கையில் பங்கேற்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால் டில்லி செல்வதற்கான செலவு குறித்து கட்சி கண்டுகொள்ளவில்லை என நிர்வாகிகள் புலம்புகின்றனர்.
கட்சியினர் கூறுகையில், டில்லி சென்று திரும்புவது, தங்குவது, சாப்பாடு என செலவு அதிகமாகும். 'சொந்த காசை செலவு செய்து வாருங்கள்' என மாவட்ட தலைவர்கள் கூறுகின்றனர். பேரணி ராகுல் தலைமையில் நடக்கிறது. காங்., அறக்கட்டளை நிதி கோடிக்கணக்கில் உள்ளது. போராட்டத்தில் பங்கேற்கும் நிர்வாகிகளுக்கான செலவை கட்சி ஏற்க வேண்டும் என்றனர்.