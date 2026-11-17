ஹிந்துக்களுக்கு சலுகை, தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற கலெக்டரிடம் வலியுறுத்தல்
ஹிந்துக்களுக்கு சலுகை, தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற கலெக்டரிடம் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 16, 2026 04:24 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:20 PM
மதுரை: ‘‘ஹிந்துக்களுக்கும் சிறுபான்மையினர் போல சலுகை, திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும்’’ என ஹிந்து அமைப்பினர் குறைதீர் நாளில் கலெக்டர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணாவிடம் மனு அளித்தனர்.
பாரத ஹிந்து எழுச்சி முன்னணி தலைவர் பாண்டியன்:
தமிழகத்தில் தொடர்ந்து ஹிந்துக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுகிறது. திராவிட கட்சிகளைத் தொடர்ந்து த.வெ.க., அரசு ஒருபடி மேலேபோய் பெரும் அநீதியை தொடங்கி உள்ளது.
மக்கள் வரிப்பணத்தை சிறுபான்மையினருக்கு தாரைவார்த்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஹிந்து கோயில் சொத்துக்களை ஆக்கிரமித்துள்ள பிற வழிபாட்டு தலங்களுக்கு பட்டா போட்டுக் கொடுப்பதாக அறிவிப்பு வருகிறது. அவ்வாறுள்ள வழிபாட்டுத் தலங்கள் ஆக்கிரமிப்பில் இருந்தால் அவற்றை அகற்ற வேண்டும்.
த.வெ.க, மதச்சார்பற்ற அரசாக செயல்பட வேண்டும். ஹிந்துகோயில்களை காப்பதற்கு மட்டுமே அரசும், அறநிலையத் துறையும் உள்ளன. கோயிலில் சொந்தம் கொண்டாடுவதற்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை. சிறுபான்மையினருக்கு ஒதுக்கும் அதே சலுகையை ஹிந்துக்களுக்கும் ஒதுக்க வேண்டும். இதற்காக ஹிந்து மக்கள் ஒருங்கிணைந்து போராடவும் தயார் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
ஹிந்து முன்னணி மாவட்ட தலைவர் மாணிக்கமூர்த்தி:
கடந்தாண்டு டிச.3 ல் திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற ஐகோர்ட் மதுரை கிளை உத்தரவிட்டது. ஆனால் தி.மு.க., அரசு அந்த உத்தரவை அவமதித்து பக்தர்களுக்கு துரோகம் செய்தது. புதிய த.வெ.க, அரசு தி.மு.க.,வின் பாதையில் செல்லாமல் முருகபக்தர்களின் உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்க வேண்டும். வரும் கார்த்திகை தீபத்திருநாளில் தீபத்துாணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் எனத தெரிவித்துள்ளார்.