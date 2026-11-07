இடம் தேடும் ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலகம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:16 PM
மதுரை: மதுரையில் மண்டல புற்றுநோய் சிகிச்சை மையம் அமைய உள்ள பழைய ராமநாதபுரம் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்படும் அலுவலகங்கள் புதிய இடம் தேடி அலைந்து திரிகின்றன.
இந்த அலுவலக வளாகத்தில் ஊரக வளர்ச்சி முகமை உட்பட 16 அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளன. இந்த ஒன்றரை ஏக்கர் வளாகத்தை மண்டல புற்றுநோய் சிகிச்சை மையத்திற்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனையிடம் வழங்க ஏற்பாடுகள் முடிந்து விட்டது. டிச.31க்குள் வேறு இடத்திற்கு செல்ல மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதையடுத்து அனைத்து அலுவலகங்களும் இடம்தேடி அலைகின்றன. இங்குள்ள ஆவண காப்பகத்திற்கு, தற்போதைய கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள பழைய குறைதீர் கூட்ட அரங்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அரங்கில் தற்போது மதுரை கிழக்கு ஒன்றிய அலுவலகம் செயல்படுகிறது. அந்த அலுவலகத்திற்கு ஒத்தக்கடையில் புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளதால் டிசம்பருக்குள் அங்கு இடம் மாற்ற உள்ளனர். அதுபோல பல அலுவலகங்கள், தற்போதைய கலெக்டர் அலுவலக புதிய கட்டடத்தில் 2வது, மூன்றாவது தளங்களுக்கு இடம் மாற்றப்பட உள்ளன.
இவற்றில் பெரிய அலுவலகமான ஊரக வளர்ச்சி முகமை புதிய அலுவலகம் கிடைக்காமல் தவிக்கிறது. மாவட்ட நிர்வாகத்தின் முக்கிய அலுவலகம் என்பதால் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகிலேயே இடம் தேடுகின்றனர். இடம் கிடைத்தபாடில்லை. புதிய இடத்தை தேர்வு செய்து தர மாவட்ட நிர்வாகம் உதவ வேண்டும் என ஊரக வளர்ச்சித்துறையினர் கருதுகின்றனர்.