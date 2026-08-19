தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/மதுரை/ சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பி.எஸ்.என்.எல்., 'ப்ரீடம் 2.0' ஆபர்: முதன்மை பொது மேலாளர் லோகநாதன் தகவல்

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பி.எஸ்.என்.எல்., 'ப்ரீடம் 2.0' ஆபர்: முதன்மை பொது மேலாளர் லோகநாதன் தகவல்

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பி.எஸ்.என்.எல்., 'ப்ரீடம் 2.0' ஆபர்: முதன்மை பொது மேலாளர் லோகநாதன் தகவல்

UPDATED : ஆக 13, 2026 06:48 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஆக 13, 2026 06:48 PM ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

மதுரை: ''எண்பதாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, பி.எஸ்.என்.எல்., அறிமுகப்படுத்திய 'ப்ரீடம் 2.0' திட்டத்தில், செப். 12 வரை வாடிக்கையாளர்கள் பயன்பெறலாம்'' என மதுரை முதன்மை பொது மேலாளர் லோகநாதன் தெரிவித்தார்.

அவர் கூறியதாவது: பி.எஸ்.என்.எல்.,லில் பிற நிறுவனங்களை விட குறைந்த கட்டணத்தில், தரமான சேவையை வழங்குவதால், முன்பைவிட 3 மடங்கு வாடிக்கையாளர்கள் 4ஜி பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதனால் 12 சதவீத கூடுதல் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.

மதுரை வர்த்தக (6 மாவட்டங்கள்) பகுதியில் 1,001 டவர்கள் செயல்படுகின்றன. அதில் டிஜிட்டல் பாரத் நிதியில் செயல்படும் 34 டவர்கள் மூலம் 2,920 கிராமங்களுக்கு சேவை கிடைக்கிறது. தற்போது 28 கூடுதல் டவர்களை நிறுவும் திட்டம் உள்ளது. மதுரையில் 4ஜி டவர்கள் இருந்தும் 25 ஆயிரம் பேர் 4ஜி சிம் பெறாமல் உள்ளதால் அதற்கான சேவையை பெறமுடியவில்லை. இதற்கு 19 வாடிக்கையாளர் சேவை மையங்களில் 2ஜி அல்லது 3ஜி சிம்களை இலவசமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம்.

ப்ரீடம் 2.0 திட்டம் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு செப்.12 வரை, 'ப்ரீடம் 2.0' எனும் புதிய ஆபரை வழங்குகிறோம். இதன் மூலம் ரூ.1க்கு புதிய 4ஜி சிம் பெறலாம். அன்லிமிடட் அழைப்புகள், தினமும் 1ஜிபி டேட்டா, 100 எஸ்.எம்.எஸ்.,கள் இலவசம். 24 நாட்கள் வேலிடிட்டி. இந்த ஆபர் புதிய சிம் வாங்குவோருக்கும், பிறநெட்வொர்க்கில் இருந்து பி.எஸ்.என்.எல்.,க்கு வருவோருக்கும் மட்டுமே. உத்தரவாத இணைய வேகத்துடன் பைபர் பிராட்பேண்ட் சேவையிலும் ரூ.1,111க்கு ஆபர் வழங்கப்படுகிறது.

தற்போது 'இம்மார்சேட்' வழியாக செயல்படும் சேட்டிலைட் அலைபேசி சேவையை பி.எஸ்.என்.எல்., அறிமுகம் செய்துள்ளது. வனத்துறை, மீன்வளத்துறை, பேரிடர் மேலாண்மை, டவர் இல்லாத பகுதிகளிலும் இதில் அழைப்புகளை மேற்கொள்ள முடியும். இதன் விலை ரூ.1.4 லட்சம். அரசுத்துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு நிமிடத்திற்கு ரூ.18, தனியார் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு நிமிடத்திற்கு ரூ.25 கட்டணம். விவரங்களுக்கு 94861 04260ல் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு கூறினார். துணைப் பொது மேலாளர்கள் துரைசாமி, அனிதா உள்பட பலர் உடனிருந்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us