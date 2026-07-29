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மாநகராட்சி பகுதிகளில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள்

மாநகராட்சி பகுதிகளில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள்

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:25 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:12 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 07:25 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:12 PM

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மதுரை: மதுரை நகரில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்க மாநகராட்சி பகுதியில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடும் திட்டத்தை மாநகராட்சி கமிஷனர் கவுரவ் குமார் துவக்கி வைத்தார்.

மண்டலம் 2ல் கோச்சடை பகுதியில் நடப்பட்டன. தலைமை பொறியாளர் ராமசாமி, செயற்பொறியாளர் பாக்கியலட்சுமி, சி.டி.பி.ஓ., முரளி, உதவி செயற்பொறியாளர் மயிலேறிநாதன், பி.ஆர்.ஓ., விஜயகுமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

இதைத் தொடர்ந்து 100 வார்டுகளிலும் ஒரே நாளில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பல்வகை மரக்கன்றுகளை மாநகராட்சி பணியாளர்கள் நட்டனர். மாநகராட்சி பள்ளி வளாகங்கள், பூங்காக்கள், மருத்துவமனை வளாகங்கள், முக்கிய வீதிகள், ரோட்டோரங்கள், பஸ் ஸ்டாப் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்படவுள்ளன. மாநகராட்சி பணியாளர்களுடன், தன்னார்வலர்களும் மரக்கன்றுகளை பராமரிக்க முன்வரலாம் என மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.

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