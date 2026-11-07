மதுரையில் வெங்காய வெடிகள் வெடித்து கல்லுாரி மாணவர் பலி: இருவர் காயம்
மதுரையில் வெங்காய வெடிகள் வெடித்து கல்லுாரி மாணவர் பலி: இருவர் காயம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:54 PM
கொட்டாம்பட்டி: மதுரை மாவட்டம் கருங்காலக்குடியில் தீபாவளிக்காக வீட்டில் வைத்திருந்த வெங்காய வெடிகளை எடுத்தபோது தவறி விழுந்து வெடித்ததில் கல்லுாரி மாணவர் மனோஜ் 20, இறந்தார். பெண் உட்பட இருவர் காயமுற்றனர்.
கருங்காலக்குடியைச் சேர்ந்தவர்கள் லோகேஷ் 20, மனோஜ். நண்பர்களான இருவரும் உறவினர்கள். தனியார் கல்லுாரியில் 3ம் ஆண்டு கேட்டரிங் படித்து வந்தனர். தீபாவளிக்காக சில நாட்களுக்கு முன் சிவகாசியில் இருந்து வெங்காய வெடிகள் (சுவர், தரையில் வீசி வெடிப்பது) வாங்கி வந்தனர். அதை லோகேஷ் வீட்டின் மாடியில் ‘ஆஸ்பெட்டாஸ் ஷீட்’ போட்ட அறையில் வைத்திருந்தனர்.
நேற்று முன்தினம் இரவு இருவரும் வெங்காய வெடிகளை எடுத்தபோது அதில் ஒன்று தவறி விழுந்து வெடித்தது. அதிர்வில் அனைத்து வெடிகளும் ஒரே நேரத்தில் வெடித்தன. இதில் வெடி வைத்திருந்த அறை தரைமட்டமானது. லோகேஷ், அவரது அம்மா யோகவாணி 45, மனோஜ் காயமடைந்தனர். மூவரும் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று அதிகாலை சிகிச்சை பலனின்றி மனோஜ் இறந்தார். கொட்டாம்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.